李대통령, 프랑스 최고 권위 훈장 받았다… “양국 우호 관계 증진 기여 높이 평가”

프랑스를 국빈 방문하고 있는 이재명 대통령은 8일(현지시간) 프랑스 최고 권위의 훈장인 ‘레지옹 도뇌르 대십자 훈장’을 받았다.

이 대통령은 이날 국빈 만찬 전 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령으로부터 레지옹 도뇌르 대십자 훈장을 받았다고 강유정 청와대 수석대변인은 브리핑을 통해 전했다. 마크롱 대통령은 김혜경 여사에게는 ‘국가공훈 대십자 훈장’을 수여했다. 이는 한·프랑스 우호 관계 증진에 대한 이 대통령의 기여를 높이 평가하고, 이 대통령 부부에게 최고 수준의 예우를 표한 것이라는 게 청와대의 설명이다.

이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 8일(현지시간) 파리 엘리제궁에서 공동언론발표를 마친 뒤 악수하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 만찬사에서 “한·프랑스 수교 140년 동안 쌓아온 우정과 연대를 바탕으로 원자력·인공지능·반도체·양자기술·핵심광물·문화와 인적교류 등 미래 협력의 지평을 넓혀가자”고 강조했다고 강 수석대변인은 전했다. 이 대통령은 “이번 방문을 통해 마크롱 대통령과 ‘빵을 나누는 친구’를 뜻하는 진정한 ‘꼬뺑’(copain)이 된 것 같다”며 양국의 영원한 우정과 함께 만들어갈 빛나는 미래를 기원하기도 했다.

국빈 만찬에는 한국 정부 인사뿐만 아니라 경제계와 문화계 주요인사 17명도 자리해 한·프랑스 수교 140주년을 맞아 양국 간 실질 협력 관계를 강화했다. 경제계에서는 류진 한국경제인협회 회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 구자은 LS그룹 회장, 조현준 효성그룹 회장 등이 참석했다. 이들은 국빈 만찬에 앞서 열린 한·프랑스 비즈니스 라운드테이블에도 참석해 양국 간 구체적인 경제협력 방안을 논의했다. 문화계에서는 강대헌 넥슨코리아 공동대표, 박준서 SLL 대표, 박광수 부산국제영화제 이사장, 한상준 영화진흥위원회 위원장, 김윤지 한국콘텐츠진흥원장과 가수 화사가 참석했다. 화사는 국빈 만찬에서 단독 공연을 선보였다.

이 대통령은 마크롱 대통령에게 ‘청자 가야금’을 선물했다. 지난 4월 마크롱 대통령의 국빈 방한 당시 친교 만찬에서 마크롱 대통령이 우리 전통 현악기 공연을 관람했던 인연을 선물에 담았다. 청자 가야금은 가야금을 청자로 축소해 제작한 공예품으로, 마크롱 대통령이 학창 시절 피아노 대회에서 수상하는 등 음악에도 조예가 깊은 점을 고려했다고 청와대는 설명했다. 또 마크롱 대통령이 국빈 방한 당시 오찬사에서 한강 작가의 노벨문학상 수상 소감에 등장하는 ‘금실’을 양국 관계에 비유했던 점을 고려해 한강 작가의 서적 ‘작별하지 않는다’, ‘소년이 온다’, ‘채식주의자’ 불어·한국어본을 전달했다.

강 수석대변인은 “(마크롱 대통령의 부인) 브리지트 여사에게는 지난 국빈 방한에서 프랑스 작곡가 모리스 라벨의 ‘쿠프랭의 무덤’ 악보 초판을 선물했던 데 대한 화답의 의미로 피아니스트 조성진이 연주한 ‘라벨 피아노 전곡집’과 삼베를 여러 겹 겹쳐 형태를 제작한 후 옻칠과 자개로 장식한 나전 클러치백을 선물했다”고 밝혔다.

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