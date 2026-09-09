시진핑·푸틴, 北 9·9절 맞아 김정은에 축전…전략적 관계 강조

북한 정권 수립 78주년 기념일(9·9절)인 9일 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등이 김정은 국무위원장에게 축전을 보내 북한과 전략적 관계를 강조했다.



시 주석은 이날 축전에서 "두 당, 두 나라 관계에 대한 전략적인도를 계속 강화하며 손잡고 각자의 당과 국가사업발전을 추동"하겠다면서 "두 나라 인민의 복리와 친선을 지속적으로 증진시키고 지역과 세계의 평화와 안정, 발전과 번영을 촉진시키는데 보다 큰 공헌을 하기 위해 노력할 용의가 있다"고 밝혔다고 조선중앙통신이 보도했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽부터), 시진핑 중국 국가주석, 김정은 북한 국무위원장. 신화연합뉴스

축전에서 시 주석은 지난 6월 자신의 평양 방문에 대해 "당신(김정은 위원장)과 또다시 상봉하고 두 당, 두 나라 관계발전의 새로운 장을 펼쳐놓았다"고 강조했다.



그러면서 "중조(중북) 두 나라는 서로 지켜주고 도와주며 운명을 함께 하는 친선적인 사회주의 린방"이라며 "중조관계를 훌륭히 수호하고 훌륭히 공고히 하며 훌륭히 발전시켜나가는 것은 중국 당과 정부의 시종일관하고 확고부동한 방침"이라고 덧붙였다.



푸틴 대통령도 전날 발송한 축전에서 북한의 정권 수립 78주년을 축하하고 "의심할 바 없이 나는 당신(김정은)과 함께 우리 국가들 사이의 포괄적인 전략적 동반자 관계를 더욱 공고히 하기 위해 가장 긴밀한 공동의 사업을 계속해 나갈 것"이라고 밝혔다고 중앙통신이 전했다.



푸틴 대통령은 축전에서 "이것은 로씨야 련방과 조선민주주의인민공화국 인민들의 이익에 전적으로 부합되며 지역의 안전을 보장하고 보다 정의롭고 다극화된 새로운 세계질서를 수립하는데 이바지하게 될 것"이라고 강조했다.



시 주석, 푸틴 대통령의 축전은 북한 주민들이 보는 노동신문 1면에도 실렸다.



이날 중국·러시아 지도자 외에도 베트남, 라오스, 캄보디아, 몽골, 스웨덴, 벨라루스, 스위스, 짐바브웨, 싱가포르, 적도기니 등이 북한의 정권수립 기념일에 맞춰 북한과 친선 관계를 강조하는 축전을 보냈다.



북한은 1948년 9월 9일 김일성을 내각 수반으로 하는 정권을 출범하고 이날을 '조선민주주의인민공화국 창건일'로 기념하고 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지