전국 대체로 맑아…강원 동해안·산지 가끔 비 [오늘날씨]

수요일인 9일은 전국이 대체로 맑은 가운데, 강원 동해안과 산지를 중심으로 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다.

청명한 가을 날씨를 보인 7일 서울 광화문광장에서 바라본 하늘이 푸르다. 연합뉴스

강원 내륙·동해안과 경북 동해안·북동 산지에는 오전까지, 부산·울산과 제주도에는 낮까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원 산지 5~10㎜, 강원 동해안 5㎜ 미만이다.

이날 오전 5시 기준 기온은 서울 19.9도, 인천 20.7도, 수원 20.1도, 춘천 19.4도, 강릉 18.6도, 청주 20.7도, 대전 20.6도, 전주 20.2도, 광주 21.1도, 제주 23.5도, 대구 21.9도, 부산 22.3도, 울산 20.5도, 창원 22.3도 등이다.

낮 최고기온은 서울 27도, 인천 27도, 수원 26도, 춘천 25도, 강릉 23도, 청주 27도, 대전 26도, 전주 30도, 광주 30도, 대구 27도, 부산 27도, 제주 29도 등으로 예상된다.

전국 대부분 지역에 바람이 강하게 불겠으니 시설물 관리와 안전사고에도 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.5~4.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~4.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 1.5~5.0m, 서해 1.0~2.5m로 예상된다.

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