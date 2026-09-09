스마일게이트 권혁빈 이혼소송 오늘 결론…재산분할 최고치 경신하나

국내 게임사 스마일게이트 창업자인 권혁빈 최고비전제시책임자(CVO) 겸 희망스튜디오 이사장의 이혼 소송 1심 결론이 9일 나온다.



서울가정법원 가사합의3부(정동혁 부장판사)는 이날 오후 2시 권 이사장의 배우자 이모씨가 낸 이혼 소송 1심 선고 기일을 연다.

발언하는 권혁빈 스마일게이트 희망스튜디오 이사장. 스마일게이트 제공

2022년 11월 이씨가 권 이사장을 상대로 소를 제기한 지 약 4년 만이다.



소송의 첫 번째 쟁점은 이혼 청구의 인용 여부다.



이씨 측은 권 이사장에게 유책 사유가 있다며 이혼을 요구하고 있다. 반면 권 이사장은 자신에게 유책 사유가 없고 이혼을 원하지도 않는 입장인 것으로 전해졌다.



재산 분할 비율에 대해서도 양측 입장은 첨예하게 엇갈린다.



이씨 측은 초기 창업과 경영에 관여하고 가사 노동 등 간접적으로 기여했으므로 권 이사장이 보유한 스마일게이트 지분 절반을 나눠달라고 요구하고 있다.



하지만 권 이사장은 이씨가 공동 창업자가 아니고 출자하지도 않은 만큼 주식은 재산분할 대상이 아니라는 주장을 펼치는 것으로 알려졌다.



앞서 법원은 권 이사장이 지분 100%를 보유한 지주사 스마일게이트홀딩스(현 스마일게이트)의 기업가치를 산정하기 위해 재산 감정 절차를 진행했다. 비상장사의 경우 객관적인 자산 평가 기준이 없어 감정인을 통해 가치를 평가한다.



그 결과 권 이사장의 재산 가치는 최대 8조160억원에 이르는 것으로 추산됐다.



이에 따라 권 이사장에 대한 1심 판결로 국내 이혼·재산분할 소송 재산분할금 역대 최고액이 경신될지도 주목된다.



현재 기준 공개된 국내 재벌가 이혼 소송 재산분할금 중에선 지난 7월 26일 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 파기환송심 판결에서 책정된 9천440억원이 역대 최대로 평가된다.



1974년생인 권 이사장은 1999년 서강대 전자공학과를 졸업하고 2002년 스마일게이트를 창업했다.



2012년에는 공익사업 재단인 희망스튜디오 이사장으로 취임했고, 2020년에는 스마일게이트 CVO에 올랐다.

<연합>

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