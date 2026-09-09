존박, 알고 보니 고졸…"'슈스케2' 출연 후 美 명문대 중퇴"

가수 존박이 미국 명문 사립대 노스웨스턴 대학교를 중퇴했다고 밝혔다.

8일 방송된 SBS '틈만나면' 시즌5에서는 주우재와 존박이 출연했다.

방송에서 두 사람은 유재석, 유연석과 함께 홍대 일대를 찾아 학창 시절에 대한 이야기를 나눴다.

주우재는 "홍대 기계공학과를 나왔다. 그런데 제가 4학년 2학기 때 자퇴를 했다"며 "그 시기에 데뷔를 했다. 저도 아까워서 '한 학기 더 듣고 마무리를 해볼까?' 생각도 했었는데, '배울 거 다 배웠는데 굳이'라는 생각이 들더라"고 말했다.

유재석은 주우재를 향해 "끈기가 없네"라고 말했다. 이에 주우재는 서울예대를 자퇴한 유재석에게 "같이 자퇴하신 분이?"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

미국 명문 사립대인 노스웨스턴 대학교에 재학했던 존박은 "저도 학교를 중퇴를 했다"고 고백했다.

존박은 "학교 다니다가 오디션 프로그램에 나갔다. '슈스케2' 하면서 자연스럽게 한국으로 이사를 했고, 그러면서 학교도 그만뒀다"고 말했다.

<뉴시스>

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