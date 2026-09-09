靑, 호르무즈 파병 관련 “검토 단계, 정해진 건 없다” 입장 재확인

청와대는 8일(현지시간) 호르무즈해협 파병 문제와 관련해 “검토 단계에 있고 정해진 건 없다”는 입장을 재확인했다. 이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 정상회담에서 이뤄진 호르무즈해협 관련 의견 교환을 두고서도 “논의 주제가 파병이라고 규정해선 안 된다”며 조심스러운 태도를 이어갔다.

청와대 관계자는 이날 프랑스 파리 현지에서 기자들과 만난 자리에서 양 정상의 호르무즈 관련 논의에 대해 “프랑스와 영국이 제안했던 해협에서의 안전, 통항 문제에 관한 국제적인 연대에 어떻게 기여할 것인가, 어떻게 참여할 것인가라는 것에 머물러 있다”고 말했다. 양 정상은 이날 오찬에서 호르무즈해협 상황 등 국제사회 주요 현안에 대해 의견을 교환했다.

이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 8일(현지시간) 파리 엘리제궁에서 공동언론발표를 마친 뒤 악수하고 있다. 뉴스1

이 관계자는 “호르무즈에서의 국제적인 공조에 우리가 어떻게 할 거냐는 것에 대한 큰 방향은 나와 있지만, 세부사항은 검토 중에 있고, 검토 과정에서 필요하면 부서 간 논의도 해야 한다”며 “지금 정해진 건 없기 때문에 앞으로의 어떤 구체적인 일정을 소개하기는 어렵다”고 했다.

파병 논의와 관련해 이란 측에서 반응을 보인 게 있느냐는 질문엔 “이란 쪽에서도 언론 보도를 보고 관심 표시를 한 건 있었다”면서도 “의미 있는 반응은 없었다. 왜냐면 우리 쪽에서의 지금 움직임이 아직 구체적인 게 없고, 검토 단계에 있기 때문일 것”이라고 했다. 또 “이란 쪽에서 언론 보도를 보고 우리에게 실무선에서 대화 과정에 물어본 적은 있는데, 우리가 설명한 것은 제가 여러분께 드린 설명하고 똑같다. ‘검토를 하고 있다, 정해진 건 없다’ 정도”라고 말했다.

이 관계자는 “이번 (한·프랑스) 정상회담에서의 논의도 우리 (군사적 기여) 검토 단계에 맞춰서 논의한 것이지, 그것보다 더 나아가서 논의한 건 없다”며 “종래하고 같은 상황 속에 있다”고 언급했다.

이 관계자는 이날 프랑스와의 군사 분야 관련 협정 체결을 두고선 “마침 그런 협정을 체결한 것이 호르무즈라는 현안하고 연결되는지에 대한 의문이 생기실 수 있는데, 그렇지는 않다”며 “당면 현안하고 관련해 검토된 바는 없다”고 답했다.

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