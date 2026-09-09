"버스비 부족한데 만원 달랑 들고 멀뚱"…공항버스 세운 中여성

인천공항으로 향하는 버스에서 한 중국인 여성이 요금 부족 상황을 해결하지 못한 채 머뭇거리면서 다른 승객들이 불편을 겪었다는 사연이 전해졌다.

지난 8일 한 사회관계망서비스(SNS)에는 중국인 여성이 버스 요금을 제대로 지불하지 못한 상황에서 가만히 서 있어 승객들이 한동안 기다려야 했다는 내용의 게시글이 올라왔다.

공항버스. 뉴시스

작성자 A씨에 따르면 인천공항으로 가는 버스에 탑승한 중국인 여성은 버스 요금 1만7000원을 내야 했지만 현금으로 1만원만 가지고 있었고, 소지한 교통카드 역시 잔액이 부족했다.

A씨는 "버스 기사가 중국인 여성에게 '캐시 플리즈(현금 주세요)'라고 말하며 현금 결제를 요청했다"고 당시 상황을 설명했다.

그러나 A씨는 여성이 1만원을 들고 가만히 서 있었고, 버스는 곧바로 출발하지 못했다고 주장했다.

그는 "기사가 현금과 교통카드 결제를 계속 시도했지만 여의치 않았다"며 "여성은 멀뚱히 서 있었고, 뒤에 타려는 승객들도 기다려야 했다"고 전했다.

A씨에 따르면 결국 여성은 뒤이어 탑승한 다른 중국인 승객에게 부족한 돈을 빌려 요금을 낸 것으로 보이며, 이 과정에서 버스 기사는 기다리고 있던 승객들에게 거듭 사과했다고 한다.

A씨는 "공항버스는 비행기 시간에 맞춰 타는 경우가 많은데 출발이 지연돼 황당했다"며 "현금이 부족한 상황에서 아무런 대처 없이 가만히 서 있는 모습이 이해되지 않았다"고 불만을 나타냈다.

사연을 접한 누리꾼들은 단순한 실수가 아닌 고의적인 무임승차 시도 아니냐는 의혹을 제기하기도 했다. 일부 누리꾼들은 "잔액 부족이 뜨는데도 아무렇지 않게 서 있는 것이 수법 아니냐", "중국 인터넷에서 한국 버스를 공짜로 타는 방법이 공유되고 있다는 이야기도 있다", "한 번 봐주면 상습적으로 같은 행동을 할 수 있다" 등의 반응을 보였다.

반면 "외국인뿐 아니라 한국인 중에서도 잔액 부족 상황을 이용해 다른 승객의 도움을 받으려는 경우가 있다"며 특정 국적의 문제로 일반화해서는 안 된다는 의견도 나왔다.

일부 누리꾼들은 외국인 승객들의 결제 편의를 위해 해외 카드 결제 시스템을 확대해야 한다는 의견도 냈다. "해외 카드로도 버스 요금을 결제할 수 있게 해야 한다", "일부 유럽 국가처럼 해외 카드 결제 시스템을 도입할 필요가 있다"는 등의 주장이 나왔다.

<뉴시스>

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