이란 IRGC “美 무인 잠수함 나포”…호르무즈 긴장감 고조

이란 해군이 미군 잠수함을 나포하면서 호르무즈 해협의 긴장감이 높아지고 있다.
이란 이슬람혁명수비대(IRCG) 해군은 8일(현지시간) 호르무즈 해협에서 미군의 최신형 무인 잠수함을 나포했다고 밝혔다. 이란 국영 IRNA 통신 등에 따르면 IRCG 해군은 이날 “오늘 오전 복합적인 정보 및 군사 작전을 통해 호르무즈 해협 입구에서 미 테러리스트 군대 소유의 최첨단 스마트 무인 잠수함 1척을 나포했다”고 발표했다.
IRGC는 나포한 잠수함이 “수중 분야의 최신 기술을 탑재하고 있으며, 당초 2025년 미 테러 군대 함대에 인도될 예정이었던 장비”라고 했다. 또 “현재 해당 잠수함을 확보한 상태이며 관련 사진과 영상을 대중에 공개할 것”이라고 덧붙였다.
혁명수비대 연계 매체인 세파뉴스에서는 해당 잠수함이 “미국 국방 기술 기업 안두릴 인더스트리즈가 개발한 자율형 무인 잠수정 ‘다이브-LD’”라고 보도했다. 다이브-LD는 길이 약 5.8m, 무게 3t 규모의 잠수함으로 심해에서 최장 10일간 독자적인 작전 수행이 가능한 것으로 알려졌다.
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