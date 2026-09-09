이란 IRGC “美 무인 잠수함 나포”…호르무즈 긴장감 고조

이란 해군이 미군 잠수함을 나포하면서 호르무즈 해협의 긴장감이 높아지고 있다.

혁명수비대 연계 매체 세파 뉴스가 공개한 무인 잠수정 사진. 연합=세파뉴스 텔레그램 캡처

이란 이슬람혁명수비대(IRCG) 해군은 8일(현지시간) 호르무즈 해협에서 미군의 최신형 무인 잠수함을 나포했다고 밝혔다. 이란 국영 IRNA 통신 등에 따르면 IRCG 해군은 이날 “오늘 오전 복합적인 정보 및 군사 작전을 통해 호르무즈 해협 입구에서 미 테러리스트 군대 소유의 최첨단 스마트 무인 잠수함 1척을 나포했다”고 발표했다.

IRGC는 나포한 잠수함이 “수중 분야의 최신 기술을 탑재하고 있으며, 당초 2025년 미 테러 군대 함대에 인도될 예정이었던 장비”라고 했다. 또 “현재 해당 잠수함을 확보한 상태이며 관련 사진과 영상을 대중에 공개할 것”이라고 덧붙였다.

혁명수비대 연계 매체인 세파뉴스에서는 해당 잠수함이 “미국 국방 기술 기업 안두릴 인더스트리즈가 개발한 자율형 무인 잠수정 ‘다이브-LD’”라고 보도했다. 다이브-LD는 길이 약 5.8m, 무게 3t 규모의 잠수함으로 심해에서 최장 10일간 독자적인 작전 수행이 가능한 것으로 알려졌다.

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