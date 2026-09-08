대구·경북 손잡고 AI·로봇 등 첨단산업 인재 양성

경북도가 대구시, 지역 대학 등과 함께 반도체, 로봇 등 첨단산업 인재 양성을 위한 생태계를 구축한다.
경북도는 교육부의 성장엔진 인재 양성 및 초광역 공유대학 공모에 선정돼 국비 960억원을 확보했다고 8일 밝혔다.
성장엔진 인재 양성 공모사업에는 금오공대 주관으로 대구·경북 8개 대학이 참여한 'Physical AI(반도체+로봇) 분야 인재 양성' 과제가 선정돼 4년간 국비 600억원을 지원받게 됐다.
이 사업은 경북도가 주관하고 대구시가 공동 참여하며 금오공대, 포스텍, 영남대, 구미대, 대구경북과학기술원(DGIST), 계명대, 영남이공대, 영진전문대와 원익큐엔씨 및 에스엘 등 지역기업, 구미전자공고가 함께한다.
산학 연계 교육과 취·창업 지원, 기술 사업화 등을 통해 대경권 혁신 인재 3000여명을 양성할 계획이다.
도는 이와 별도로 경북대, 대구시와 함께 반도체, 로봇, 이차전지, 모빌리티, 바이오 등 5대 전략산업 분야 초광역 공유대학도 운영한다.
4년간 360억원을 지원받아 영남대, 포스텍, 금오공대 등 지역대학 8곳과 함께 기업 연계 교육과정 개설, 공동 연구, 장비 공유 등을 추진한다.
이철우 경북도지사는 "안정된 전력과 풍부한 용수를 기반으로 인재 육성에 총력을 기울여 국가 첨단산업의 허브가 될 수 있도록 힘쓰겠다"며 "대구시와 지역대학, 기업, 연구기관 등과 협력해 청년들이 돌아오고 지역에서 머물며 일하는 선순환구조를 만들어 가겠다"고 말했다.
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