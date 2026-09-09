“유리 잼병 끓는 물에 바로 넣었다간 와장창”… 열충격 파손 막는 찬물 열탕 소독법 [헬스&라이프]

유리병 열탕 소독. 기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지

“잼이나 파스타 소스를 다 먹고 남은 유리병, 단단하고 예뻐서 피클이나 청을 담그려고 챙겨뒀는데….”

가정에서 다 쓴 유리병을 모아두는 일은 흔한 살림 풍경이다. 플라스틱과 달리 냄새나 색 배임이 적고 투명해 홈메이드 과일청, 장아찌, 고춧가루 등 각종 양념류를 담아두기에 더없이 좋아 보이기 때문이다.

하지만 잼병이나 파스타 소스병 같은 가공식품 용기를 재사용할 때는 세척과 소독 과정에서 각별한 주의가 필요하다. 일반 조리용 내열강화유리와 재질이 달라 잘못 소독했다가는 병이 산산조각 나며 부상을 입거나, 뚜껑 틈새에 남은 세균으로 인해 기껏 만든 음식을 통째로 버릴 수 있어서다.

끓는 물에 바로 넣으면 ‘열충격’ 폭발… 찬물부터 끓여야

유리병 파열 위험. 기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지

시판 잼이나 소스류를 담는 유리병은 대부분 급격한 온도 변화에 취약한 ‘소다석회유리’ 재질이다. 오븐이나 전자레인지용으로 쓰이는 붕규산 내열유리와 달리, 안팎의 온도 차이가 약 60도 이상 벌어지면 열팽창 불균형으로 인해 ‘열충격’이 발생하며 병이 와장창 깨지기 쉽다.

소독 과정에서 사고를 막으려면 반드시 ‘찬물 단계’부터 병을 넣고 가열해야 한다. 냄비 바닥에 깨끗한 면 행주나 실리콘 패드를 깔아 끓는 동안 병이 들썩이며 바닥과 부딪히는 충격을 완화하고, 찬물을 채운 냄비에 병 입구가 아래를 향하도록 엎어놓은 뒤 불을 켜야 서서히 온도가 올라가 안전하다. 물이 팔팔 끓기 시작한 시점부터 약 5~10분간 증기로 내부를 소독한 뒤, 불을 끄고 조심스럽게 꺼내 입구가 위로 향하도록 세워두면 잔열로 인해 내부 수분이 빠르게 증발한다.

병 본체보다 더 위험한 사각지대는 ‘철제 뚜껑’이다. 뚜껑 안쪽의 고무 실링 패킹은 고온에 오래 삶으면 변형되거나 녹이 슬 수 있으므로, 끓는 물에 10초 안팎으로 살짝 굴려 건조해야 밀폐력이 유지된다.

수제 청 보관부터 캔들 홀더까지… 살림 속 쓰임새 다양

홈메이드 과일청 보관. 기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지

완벽하게 소독과 건조를 마친 유리병은 주방과 거실 곳곳에서 유용한 살림 도구로 재탄생한다.

가장 대표적인 활용처는 수제 식품 보관이다. 레몬청, 유자청 등 산도가 높은 식품은 금속이나 플라스틱 용기에 넣으면 재질 변질 우려가 있지만, 소독된 유리병은 부식 걱정 없이 안전하게 보관할 수 있다. 소금, 설탕, 참깨, 건고추 등 건조 식재료를 소분해 일렬로 세워두면 냉장고나 찬장 정리 정돈에도 탁월하다.

감성 캔들 홀더 및 문구 수납. 기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지

비식품 용도로 눈을 돌리면 인테리어 소품으로 변신한다. 작은 잼병에 티라이트 초를 넣어 테이블 위 감성 캔들 홀더로 쓰거나, 물을 채워 아이비나 스킨답서스 같은 수경재배 식물을 꽂아두는 미니 화병으로 적합하다. 책상 위에서는 뚜껑을 열어 클립, 지우개, 마스킹 테이프 등 굴러다니기 쉬운 작은 문구류를 정리하는 투명 수납함으로도 손색이 없다.

끈끈한 라벨 제거 팁과 유리·캔류 분리배출 원칙

스티커 제거 및 분리배출. 기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지

재사용을 포기하고 버리기로 결정했다면, 분리배출 규정에 따라야 한다. 유리병에 붙어 있는 스티커 라벨은 따뜻한 물에 불리거나 식용유와 베이킹소다를 1대1로 섞어 발라두면 끈적한 잔여물 없이 깔끔하게 떨어진다.

배출 시 핵심은 ‘재질 분리’다. 유리병 본체는 내부 기름기나 소스 얼룩을 주방세제로 완전히 닦아낸 뒤 ‘유리병류’로 배출하고, 철제 뚜껑은 따로 분리해 ‘캔·고철류’로 분리 수거함에 넣어야 한다. 뚜껑을 닫은 채 통째로 유리함에 버리면 선별장에서 파손 원인이 되거나 재활용 공정의 순도를 떨어뜨린다.

유리병은 세척과 열탕 소독 요령만 제대로 익히면 플라스틱 용기보다 훨씬 위생적이고 오래 쓸 수 있는 자원이다. 끓는 물에 무턱대고 집어넣는 위험한 습관만 피한다면, 주방의 알뜰한 저장 용기이자 멋스러운 수납 도구로 수명을 길게 이어갈 수 있다.

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