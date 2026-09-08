최태원 “한국과 일본 EU 처럼 협력해야” [리더의 나침반]

평소 일본과의 경제 협력을 꾸준히 강조해 온 최태원 SK그룹 회장이 한국과 일본이 힘을 합쳐야 한다고 재차 강조했다. 지정학적 갈등이 커지는 가운데, 처한 상황이 비슷한 양국이 더 강력한 교섭력과 발언권, 비용 절감을 위해 경제 공동체를 만들어야 한다고 주장한 것이다.

최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장. 대한상의 제공

최 회장은 8일 공개된 아사히신문과의 인터뷰에서 이 같이 말했다. 그는 “한국과 일본이 하나로 뭉치면 약 6조 달러 규모, 세계 4위의 경제권을 형성할 수 있어 더 강력한 교섭력과 발언권을 확보할 수 있다”며 “국제 질서나 규칙을 받아들이는 것뿐만 아니라 오히려 그것을 만드는 과정에 적극적으로 참여할 수 있는기반이 마련된다”고 설명했다.

최 회장은 비용 측면에서도 한일 경제 공동체가 필요하다고 강조했다.

그는 “양국 모두 저출산 고령화가 진행되고 있어, 이에 따른 비용 부담이 크다”며 “한일 시장을 연결하고 주요 인프라와 서비스를 공동으로 활용해 기초 비용을 낮추는 동시에 새로운 산업과 서비스를 육성해 나가면 좋겠다고 생각한다”고 말했다.

한일 경제공동체 추진 측면에서 1순위 협력 과제로 에너지 문제를 꼽았다. 그는 “양국이 에너지 구매부터 비축, 사용까지 공동으로 설계해 비용을 3∼5%라도 줄일 수 있다면 그 효과는 매우 클 것”이라며 “장래에는 서로 전력을 융통할 수 있는 송전선 연결이나 가스 파이프라인 연결 등이 필요하다”고 강조했다.

이어 “동시에 유럽연합(EU) 솅겐 협정처럼 사람들이 자유롭게 오갈 수 있도록 해야 한다”고 덧붙였다. 솅겐 협정은 유럽 29개국의 국경을 통과할 때 여권 검사와 같은 국경 통과 절차를 면제해 자유로운 인적·물적 이동을 보장하는 제도다. 한국과 일본이 EU처럼 강하게 뭉쳐야 한다는 의미로 풀이된다.

민간 기업 차원에서는 양국 금융사들이 인공지능(AI)이나 젊은 세대에 초점을 맞춘 공동 펀드나 양국에서 모두 적용되는 새로운 보험 상품을 출시하거나 헬스케어분야 등에서도 협력이 가능하다고 예를 들었다. 그러면서 “최근 주목받는 AI와 관련해서는 SK 차원에서도 많은 일본 파트너와 관련 투자나 체계를 어떻게 할지 지속해서 모색하고 있다”며 NTT와 도쿄일렉트론 등을 언급했다.

최 회장은 한일 경제 공동체 추진 과정에서 생길 수 있는 제약에 대해서는 제도적 차이를 꼽았다. 다만 이는 충분히 극복 가능한 문제라고 내다봤다. 그는 “예전에는 양측 모두에게 정치적 반감이 있었지만, 특히 젊은 세대들 사이에서 서로에 대한 호감도가 높아지고 있다”고 말했다.

또 과거 아베 신조 정권 당시 일본이 한국을 상대로 시행한 반도체 핵심 소재 수출관리 강화 조치와 관련해서는 “지금은 거의 무효가 된 과거의 이야기”라고 일축했다.

중국과의 관계와 관련해서는 “규모가 큰 이웃 국가로서 그 존재를 빼고 생각할 수는 없다”면서도 “정치적인 측면이 아니라 거리상 측면에서 한국은 중국보다 일본에 가깝게 있어야 한다는 점을 강조하고 싶다”고 말했다.

이어 “한일이 협력한다고 해도 중국을 능가하거나 위협할 규모가 되는 것은 아니다”라며 “한일이 시너지를 낼 수 있는 체제가 만들어진다면 오히려 중국과의 관계를 구축하는 데도 이점이 생기고 성장을 촉진하며 비용을 낮출 수 있게 될 것”이라고 덧붙였다.

최 회장은 한국의 환태평양 경제동반자협정(CPTPP)가입과 관련해서는 “한국도 가입해야 한다”면서 한국이 주도적인 역할을 해야 한다고 강조했다.

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