은평구, 70억 들여 백련산 ‘대개조’… “일상 속 자연·휴식 공간으로” [지금 우리 동네는]

서울 은평구가 백련산 일대 20만㎡를 서울 서북권을 대표하는 복합휴식공원으로 키운다. 백련산 도시숲과 서울둘레길, 주요 휴식공간을 잇는 녹색 보행길을 조성한다.

은평구는 총 70억4600만원 규모의 예산을 투입해 ‘백련산 대(大)개조 프로젝트’를 추진한다고 8일 밝혔다. 그간 개별적으로 추진해온 10개 사업을 하나로 연계해 백련산의 도시숲 자원과 주변 생활권을 유기적으로 잇는 게 핵심이다.

‘노을채’ 조감도(안). 은평구 제공

구는 백련산의 특성을 살린 거점 휴식공간 3곳을 조성하고 1.5㎞ 규모의 둘레길과 무장애 환경을 연계해 이동 편의성을 높일 계획이다.

거점 휴식공간은 사회복지시설 초록꿈터와 연계해 쉼터와 정원을 만드는 ‘꿈마을 숲정이’, 노후한 은평정을 전망과 주민 소통 기능을 갖춘 공간으로 단장하는 ‘노을채’, 백련산 진입부의 상징성과 휴식 기능을 강화하는 ‘녹번역 광장’이다.

특히 이동약자의 접근성을 높이기 위해 백련산 진입부 급경사지에 승강기를 설치하고 약 0.7㎞의 무장애길을 연결한다. 구는 산림청 녹색자금 지원사업 공모를 통해 사업비 6억원을 확보했다. 어린이보호구역 지정과 보도 확장, 산사태·토사 유출 방지시설 설치 등 보행환경도 개선한다.

백련산 일대에는 주민과 함께 가꾸는 특색 있는 정원도 조성돼 있다. 전국 최초의 ‘아기탄생 기념정원’과 자립준비청년이 함께 만든 ‘내일의 정원’, 마을정원사 연계 정원 등이 대표적이다.

이번 사업에도 주민 의견을 적극적으로 반영한다. 주민참여예산을 활용해 환경 개선과 안내체계 정비, 정원 조성 등을 진행하고 주민설명회와 준공 후 현장점검 등을 통해 사업 전 과정에 주민 참여를 확대할 계획이다.

김미경 은평구청장은 “이번 프로젝트는 노후시설 정비를 넘어 주민 의견을 반영해 백련산의 접근성과 이용 편의를 높이는 사업”이라며 “누구나 일상 가까이에서 자연과 휴식을 누릴 수 있는 공간으로 만들어 가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지