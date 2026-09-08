대동맥 박리 수술 후… 병실서 ‘100세 생일’

만 99세 초고령 환자가 생명을 위협하는 대동맥 박리로 응급 수술을 받은 뒤 건강을 회복해 100번째 생일을 맞았다. 국내에서 대동맥 박리 수술을 받은 환자 가운데 최고령이다.



서울아산병원은 이승만씨가 대동맥 박리로 응급 수술을 받은 뒤 한 달 반가량 치료를 거쳐 건강하게 퇴원했다고 8일 밝혔다.

국내 최고령 대동맥 박리 수술 환자인 이승만씨가 서울아산병원에서 치료를 받던 중 100번째 생일을 맞아 구민정 심장혈관흉부외과 교수, 보호자와 기념 촬영을 하고 있다. 서울아산병원 제공

이씨는 지난 6월28일 늦은 밤 갑작스러운 의식 저하와 구토 증상으로 서울아산병원 응급실을 찾았다. 흉부 컴퓨터단층촬영(CT) 결과 심장에서 온몸으로 혈액을 보내는 대동맥의 벽이 찢어지는 ‘대동맥 박리’가 확인됐다.



대동맥 박리는 대동맥 안쪽 벽이 찢어지면서 혈액이 혈관벽 사이로 파고드는 질환이다. 특히 심장과 가까운 상행대동맥에서 발생하면 응급 수술이 필요하다. 증상 발생 뒤 한 시간이 지날 때마다 사망 위험이 약 1%씩 높아지는 것으로 알려져 있다.



이씨 역시 상행대동맥에 박리가 발생해 즉각적인 수술이 필요했다. 고령으로 수술 위험이 매우 높았지만 수술하지 않을 경우 생존을 기대하기 어려워 수술을 결정했다. 구민정 서울아산병원 심장혈관흉부외과 교수팀은 6월29일 새벽 손상된 대동맥을 인조혈관으로 교체하는 대동맥 치환술을 시행했다. 수술 도중 혈압이 급격히 떨어지는 위기도 있었지만 심폐순환을 유지하며 5시간여의 수술을 마쳤다. 수술 뒤에도 인공호흡기를 제거하는 과정에서 산소포화도가 떨어지는 등 고비가 이어졌다.



이씨는 중환자실에서 약 한 달간 집중치료를 받은 뒤 일반병실로 옮겨졌다. 회복 중이던 지난 8월5일에는 병실에서 100번째 생일을 맞았다. 구 교수와 의료진은 케이크를 준비해 이씨의 생일을 함께 축하했다. 이후 재활과 회복 과정을 거친 이씨는 수술 약 한 달 반 만에 퇴원했다.



구 교수는 “초고령 환자라 수술과 회복 과정 모두 쉽지 않았지만 대동맥질환 치료 경험을 바탕으로 여러 고비를 넘길 수 있었다”며 “앞으로도 건강하게 지내시길 바란다”고 말했다. 이씨는 “한평생 병실에서 생일을 맞은 것은 처음”이라며 “목숨을 살려준 것만으로도 고마운데 생일까지 축하해줘 감사하다”고 말했다.

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