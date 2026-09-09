국외도피사범 37.7% ‘캄보디아行’…중국 제치고 최대 도피국

올해 해외로 달아난 국외도피사범 10명 중 4명 가까이가 캄보디아로 향한 것으로 나타났다. 올해 1∼7월 캄보디아 신규 국외도피사범은 372명으로, 불과 7개월 만에 지난해 한 해 발생 규모인 399명에 육박했다. 지난해 중국을 제치고 최대 도피국으로 떠오른 데 이어 올해도 캄보디아 쏠림이 이어지고 있는 것이다.

캄보디아에서 스캠, 인질강도 등 범행을 저지른 한국인 범죄 조직원들이 1월 23일 인천국제공항을 통해 국내로 송환돼 수사기관으로 압송되고 있다. 연합뉴스

8일 더불어민주당 한정애 의원실이 경찰청에서 받은 자료에 따르면 올해 1∼7월 신규 국외도피사범은 988명이었다. 이 가운데 캄보디아가 37.7%로 가장 많았다. 캄보디아 도피사범은 2023년 21명에서 지난해 399명으로 19배 늘며 중국(254명)을 제치고 국가별 1위에 올랐다. 전체 국외도피사범도 2022년 549명에서 지난해 1249명으로 3년 만에 2.3배 증가했다.

캄보디아에 도피사범이 몰리는 데에는 현지에 이미 형성된 온라인 사기·불법도박 등 범죄 인프라와 취약한 법 집행 환경이 영향을 미친 것으로 분석된다. 유엔마약범죄사무소(UNODC) 등은 카지노·경제특구를 기반으로 초국경 범죄조직이 자리 잡은 데다 단속의 한계 등을 조직 활동이 이어지는 배경으로 지적해왔다. 실제 캄보디아 시아누크빌 거점 일당 51명은 210명을 상대로 77억원대 ‘노쇼 사기’를 벌였다. 캄보디아에서 송환된 피의자는 2024년 49명에서 지난해 143명, 올해 1∼7월 243명으로 늘었다.

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