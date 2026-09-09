“호르무즈 파병 땐 중동 내 韓 자산도 안전하지 못해”

이란 정권 사정에 정통한 세예드 모하마드 마란디(사진) 테헤란대 교수가 한국의 호르무즈해협 파병 검토에 강하게 반발하며, 파병이 현실화할 경우 한국군은 물론 중동 내 한국 자산까지 군사적 대응에 직면할 수 있다고 경고했다. 마란디 교수는 “호르무즈해협을 둘러싼 전쟁이 더욱 격화할 것”이라며 “트럼프는 한국군 장병들을 총알받이로 내몰려 한다”는 주장까지 펼쳤다. 이란 정권 측 인사가 한국 정부의 파병 가능성에 반발하는 메시지를 한국 언론에 직접 밝힌 것은 처음이다.

마란디 교수는 8일 세계일보와의 통화에서 “비전투 목적이라며 이란을 공격할 의도가 없다고 한국이 말한다고 해서 이란이 받아들일 것이라고 생각해서는 안 된다”며 “한국군이 파병되는 순간 이란에 대한 적대행위로 간주될 것이며, 한국은 호르무즈해협을 이전과 같은 방식으로 이용할 수 없게 될 것”이라고 말했다. 이어 “이란을 비롯한 역내에 있는 한국의 민간 건물과 자산들도 안전하지 못할 것”이라고 경고했다. 그는 또 “이란인들은 한국을 매우 좋은 국가로 인식해왔고, 지금도 그렇다”면서 파병이 이뤄질 경우 양국 관계가 크게 나빠질 수 있다고 우려했다.

미국과 이스라엘의 정치 일정도 언급했다. 다음달 27일 이스라엘 총선, 11월3일 미국 중간선거가 ‘트럼프·네타냐후의 패배’로 결론 날 가능성이 높다고 주장하며 “적어도 지금은 (파병 결정을) 미뤄야 한다”고 말했다.

호르무즈 해협. 로이터연합뉴스

미국이 주장하는 전쟁 명분에 대한 비난도 이어갔다. 그는 “미국은 이란이 핵무기를 만들려 한다고 주장하며 전쟁을 시작했지만, 이제 그 주장을 믿는 사람은 아무도 없다”며 “미국이 처음 내세웠던 명분과 지금 전쟁을 계속하는 이유가 어떻게 달라졌는지 보라”고 말했다. 미국의 대이란 정책이 핵무기 재료인 고농축우라늄 제거에서 호르무즈해협 개방으로 초점이 이동했다는 주장이다.

마란디 교수는 미국과의 핵협상에서 이란 대표단 특별보좌관을 지낸 바 있고, 지난 4월 파키스탄에서 열린 양국 협상에도 동행했다. 이런 경험을 바탕으로 이란 지도부의 시각을 대외적으로 전달하는 대표적인 인사로 꼽힌다.

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