삼성SDS “이젠 AI 성과 경쟁”… 보안·로봇까지 영역 넓힌다

삼성SDS가 오픈AI의 차세대 인공지능(AI) 보안 프로그램 ‘데이브레이크’에 국내 기업 최초로 참여하고, 제조 중심의 로봇 전환(RX) 사업을 본격화한다. 기업용 생성형 AI와 클라우드 중심의 AI 전환(AX) 사업을 사이버보안과 제조 현장까지 확장하며 사업영역을 넓히겠다는 구상이다.



삼성SDS는 8일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘리얼 서밋 2026’에서 AI 인프라·플랫폼·솔루션에 산업별 전문성을 결합한 ‘다차원 AI 풀스택’ 전략을 공개했다. 이준희 삼성SDS 대표는 “AI 도입 경쟁이 아닌 AI 성과 경쟁 시대에 접어들었다”며 “AI로 업무를 재설계하고 실질적인 변화와 성과를 이뤄내는 게 AX”라고 강조했다.

이준희(가운데) 삼성SDS 대표가 8일 서울 강남구 코엑스에서 열린 삼성SDS '리얼 서밋 2026' 기자간담회에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 뉴시스

회사는 AX 영역을 디지털 업무에서 제조 현장과 보안으로 확장하는 데 중점을 뒀다. 이날 RX 사업 진출을 공식 선언하며 공장 설비와 로봇을 제어하는 제조 자동화 사업을 본격 추진하기로 했다. 반도체·2차전지·바이오·자동차 등을 아우르는 고객사 제조실행시스템(MES)과 설비·물류 자동화시스템을 구축하면서 확보한 제조 운영 데이터를 로봇·AI와 결합하는 게 핵심이다. 지난 6월 클라우드서비스사업부에 ‘RX사업팀’과 ‘RX실행팀’을 신설하고, 사업 추진 기반을 다졌다. 삼성그룹 제조 관계사에 구축한 생산라인 1000여개와 MES를 사용하는 고객사 430여곳을 겨냥해 사업을 진행한 뒤 미국 등 글로벌 시장으로 확대할 계획이다.



RX 사업을 이끌 ‘로봇 오케스트레이션 플랫폼’도 내년 선보인다. 생산설비와 여러 종류의 로봇을 하나의 시스템으로 연결하는 기술이다. 서로 다른 제조사의 로봇을 통합 제어하면서 이동 경로와 작업을 조율하고, 일부 로봇에 장애가 발생해도 다른 로봇에 작업을 재배분해 공장 운영 중단을 최소화하는 방식이다.



AX 범위도 사무·정보시스템에서 보안으로 확대한다. 삼성SDS는 국내 기업 중 처음으로 오픈AI의 ‘데이브레이크 파트너 프로그램’ 파일럿 파트너로 참여해 AI 보안 역량을 높일 방침이다. 데이브레이크는 오픈AI의 최상위 AI 모델을 사이버 보안에 적용해 취약점 발견부터 공격 가능성 검증, 위험 우선순위 판단, 보안 패치 생성·테스트와 수정 결과 확인까지 보안 전 과정을 자동화하는 프로그램이다. 이 대표는 “오픈AI는 최종 고객사의 보안 점검과정에서 사고가 발생하지 않도록 파트너에게 높은 수준의 보안 역량 검증을 요구한다”며 자사의 보안 역량을 인정받았다고 설명했다.

삼성SDS는 이를 기업 고객 대상 AI 보안 사업으로 연결할 계획이다. 대규모 정보기술(IT) 시스템 구축·운영 경험과 산업별 전문성을 오픈AI 모델과 결합하고, 현장 배치 엔지니어(FDE)와 보안 전문가를 고객 현장에 투입한다. 취약점 발굴을 넘어 공격 가능성과 업무 영향을 분석해 고객사의 사이버 위협 대응을 지원한다는 방침이다.



삼성SDS는 주요 수익원인 클라우드 사업 강화를 위해 AI 데이터센터 등 인프라를 확대 구축하기로 한 데 이어 RX와 보안 투자도 확대해 AI 중심 사업 전환을 가속할 전망이다. 앞서 2031년까지 AI 인프라 사업 규모를 지금의 7배 수준으로 확대하기로 했고, 글로벌 사모펀드 KKR과 협력해 확보한 10조원을 사업 강화에 투입하기로 한 바 있다. 이 대표는 “AX 기술 관련 전략적 투자 방향을 검토하고 있고, RX 분야에서도 로봇 파운데이션 모델 관련 지분 투자 등을 생각하고 있다”고 말했다.

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