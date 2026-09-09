HMM, 브라질 광산업체와 4.7조 장기계약

HMM이 브라질 최대 광산업체인 발레와 4조7000억원 규모의 장기운송계약을 체결했다고 8일 밝혔다. 지난해 5월과 9월 발레와 맺은 총 1조665억원 규모의 10년 장기계약에 이은 세 번째 대규모 수주다.



HMM은 이번 계약에 투입하기 위해 지난 6월 벌크선 8척을 신규 발주했으며 2030년부터 차례로 인도받을 예정이다. 한 척에 최대 21만t을 실을 수 있는 초대형 뉴캐슬막스급 벌크선으로, 이들 선박은 투입되는 시점부터 25년간 발레의 화물을 나르게 된다. 장기간 운항하는 선박인 만큼 향후 강화될 환경 규제에도 대비했다. 이들 선박에는 메탄올과 에탄올, 중유를 선택해 사용할 수 있는 세계 최초의 3중 연료 추진 엔진이 장착된다. 또 향후 액화천연가스(LNG)나 암모니아 추진선으로 개조할 수 있도록 설계된다. 바람의 힘으로 선박 추진을 돕는 ‘로터 세일’도 설치해 연료 사용량과 탄소 배출을 줄일 계획이다.



HMM은 드라이벌크선과 탱커 중심이던 벌크선대를 가스선과 자동차운반선, 다목적선 등으로 넓히고 있다. HMM 관계자는 “앞으로 장기계약 비중을 확대하고 사업 포트폴리오를 재편해 안정적인 수익 기반을 강화하고 고수익·미래 성장 중심으로 사업을 확대할 계획”이라고 밝혔다.

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