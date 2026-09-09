SK바이오팜, 차세대 신약 개발 속도낸다

SK바이오팜이 신경과학과 항암 등 핵심 연구개발(R&D)에 글로벌 전문가들을 영입 및 배치하고 있다. 연구 리더십을 강화하는 동시에 미국 법인을 중심으로 의사 출신 임상 전문가를 확보해 글로벌 신약 발굴에 속도를 낸다는 전략이다.



SK바이오팜은 8일 글로벌 빅파마(대형 제약사)인 노바티스에서 12년간 신경과학 신약 연구를 이끈 김태호(사진) 박사를 신경과학본부장으로 영입했다고 밝혔다. 김 본부장은 20년 이상 신경과학 분야에서 신약 연구 및 개발을 수행해 온 글로벌 R&D 전문가로 노바티스에서 신약 발굴과 초기 임상개발, 포트폴리오 전략 수립을 주도했다. SK바이오팜은 김 본부장 영입과 함께 기존 중추신경계 연구 조직을 최근 최고경영자 직속 신경과학본부로 확대 개편했다.



최근 SK바이오팜은 의사 및 글로벌 연구개발 전문가들이 연구를 주도하면서 신약후보 물질 개발에 속도를 내고 있다. 현재 SK바이오팜의 차세대 항암 신약 연구 분야인 표적 방사성 치료제(RPT) 연구는 신용제 RPT센터장이, 차세대 신약 개발 플랫폼인 표적 단백질 분해(TPD) 분야는 라이언 크루거 SK라이프사이언스랩스 최고과학책임자가 연구를 이끌고 있다. 여기에 소아신경과·뇌전증 전문의이자 의사과학자인 수니타 미스라 최고의학책임자 등 SK바이오팜의 주요 개발 및 의학 기능 전문 인력의 약 20%가 의사로 구성됐다.



지난 7월에는 브리스톨마이어스스퀴브와 애브비 등 글로벌 제약사에서 18년 이상 항암 분야의 임상 및 신약개발 경험을 쌓아온 의사과학자 출신의 김수영 임상개발 부사장이 합류했다.



이동훈 SK바이오팜 사장은 “김태호 박사와 김수영 부사장의 영입은 연구의 과학적 가능성과 의료현장의 미충족 수요를 연결하는 글로벌 R&D 전문성을 강화하는 과정”이라며 “앞으로도 각 분야의 글로벌 경험과 전문성을 갖춘 인재를 지속해서 확보해 후속 글로벌 신약 창출을 위한 경쟁력과 실행력을 높여 나가겠다”고 말했다.

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