현대로템, 폴란드형 K2 전차 첫 공개

현대로템이 폴란드산 임무장비를 적용한 폴란드형 K2 전차를 처음 공개한다. 완성된 전차를 수출하는 데서 나아가 현지 장비 탑재와 생산·정비로 협력 범위를 넓히며 폴란드 방산시장 공략에 속도를 내는 모습이다.



현대로템은 11일까지 폴란드 키엘체에서 열리는 ‘제34회 폴란드 국제방산전시회(MSPO)’에 참가한다고 8일 밝혔다. 국내 방산기업 중 가장 큰 규모의 부스(사진)를 마련하고 폴란드형 K2 전차(K2PL)와 교량전차, 개척전차, 구난전차 등을 선보인다. K2PL은 폴란드군의 요구와 현지 전장 환경에 맞춰 기존 K2 전차를 개량한 모델이다. 대전차 유도미사일을 막는 능동방호장치와 적의 드론을 무력화하는 드론 재머, 원격사격통제체계 등이 적용될 예정이다.



현대로템은 지난 4월 폴란드 국영 방산그룹 PGZ 산하 부마르 와벤디와 K2PL 및 구난전차의 현지 생산·정비를 위한 협력 계약을 맺었다.



항공우주 분야를 새로운 성장축으로 키우기 위한 준비도 본격화하고 있다. 현대로템은 이날 덕티드 램제트 엔진과 극초음속 엔진, 메탄엔진 등 항공우주 분야만을 대상으로 한 첫 채용계획을 발표했다. 신입과 경력 직원을 함께 선발하며 지원서는 20일까지 채용 홈페이지에서 접수하면 된다.



현대로템은 올해 조직 개편을 통해 항공우주개발센터에 우주모빌리티팀을 신설했다. 전북 무주에 2034년까지 약 3000억원을 투자해 유도무기용 엔진과 우주발사체용 메탄엔진 등을 개발·생산하는 항공우주 종합기지를 구축할 예정이다.

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