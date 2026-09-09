[경제 단신] 추석연휴 자동차 무상점검 서비스 외

추석연휴 자동차 무상점검 서비스

국내 완성차 업계가 추석연휴 자동차 무상점검을 실시한다. 현대차·제네시스 고객은 전국 1203개 블루핸즈(직영 하이테크센터 제외), 기아 고객은 전국 750개 오토큐(직영 서비스센터 제외)를 방문해 무상점검 쿠폰을 제시하면 된다. 무상점검 기간은 21∼23일이며, 무상점검 쿠폰은 9∼11일 각 사 고객 서비스 애플리케이션(앱)에서 선착순으로 발급받을 수 있다. 같은 기간 한국GM은 정비기술센터 3곳과 협력서비스센터 372곳에서, KG모빌리티는 직영 서비스센터 2곳과 협력서비스센터 56곳에서 무상점검을 한다. 르노코리아는 17∼23일 닷새간 직영 서비스센터 7곳과 협력서비스센터 354곳에서 서비스를 제공한다.

SSG닷컴 ‘바로퀵’ 1년… 주문 건수 7배로

SSG닷컴은 이마트 매장 상품을 인근 고객에게 1시간 안팎으로 배송하는 ‘바로퀵’ 서비스(사진)의 하루 평균 주문량이 출시 1년 만에 약 7배로 늘었다고 8일 밝혔다. 같은 기간 점포당 일평균 주문 건수도 약 2배로 늘었으며 주문 고객 수도 출시 첫 달인 지난해 9월 대비 지난달에 약 5배 증가했다. 전체 고객의 51%는 이전 구매 후 6개월 이내 다시 서비스를 이용한 재구매 고객이었으며 한 달간 3회 이상 주문한 고객도 약 10%를 차지했다.

코트라 ‘지역성장’ 토대 수출 1조弗 달성

대한무역투자진흥공사(KOTRA·코트라)는 8일 강경성(사진) 코트라 사장 주재로 열린 ‘지역성장 점검회의’를 통해 ‘4극3특’ 중심의 지역 수출·투자 확대를 위한 전략을 제시하고 실행방안을 점검했다고 밝혔다. 4극3특은 수도권을 제외한 4개의 초광역권과 3개의 특별자치도를 중심으로 지역 성장엔진 산업을 육성하는 국가균형발전 전략이다. 강 사장은 비수도권 지역 수출액을 2025년 1800억달러에서 2030년까지 3500억달러로 높인 목표를 제시했다.

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