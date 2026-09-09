‘새만금 RE100 선도 산단’ 밑그림 그린다

대규모 재생에너지 발전 기반과 산업용지를 갖춘 새만금에 현대차그룹의 대규모 투자를 연계한 ‘재생에너지 100% 사용(RE100) 선도 산업단지’ 조성이 본격화된다.



전북도는 8일 새만금개발청, 군산시, 현대차그룹, 한국전력공사 등 10개 기관이 참여하는 ‘새만금 RE100 선도산단 기본계획 수립 태스크포스(TF)’ 첫 회의를 열었다. TF에는 전북도와 새만금개발청, 군산시, 현대차그룹, 한국전력공사, 한국농어촌공사, 새만금개발공사, 전북개발공사, 전북연구원, 전북테크노파크 등 10개 기관이 참여했다.



이번 TF는 새만금개발청이 마련한 RE100 산업단지 종합계획을 바탕으로 전북도가 추진하는 기본계획을 구체화하고, 향후 정부의 선도 산단 지정 공모에 체계적으로 대응하기 위해 구성됐다. 핵심은 현대차그룹의 투자에 따른 전력 수요와 새만금의 재생에너지 공급 여건을 실제 전력공급 모델로 연결하는 것이다. 기관별 역할도 나눠 전북도는 기본계획 수립과 정부 공모 대응을 총괄하고, 새만금개발청은 RE100 산단 종합계획과 새만금 개발계획의 연계를 담당한다. 군산시는 기업 유치와 행정 지원을 맡는다. 현대차그룹은 구체적인 전력 수요를 공유하고, 재생에너지 공급 모델과 관련 특례 발굴에 협력한다. 한전과 농어촌공사, 새만금개발공사, 전북개발공사는 전력망과 산업 용지, 재생에너지 등 기반 시설 분야를 지원하며 전북연구원과 전북테크노파크는 정책·제도 분석과 산업 연계 방안 마련을 뒷받침한다.

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