[기고] 정산이 빨라져도 직매입 줄면 무슨 소용인가?

경기 김포에서 순댓국과 갈비탕 같은 국·탕류 제품을 만들어 유통업체에 납품하는 중소 식품회사를 운영하고 있다. 매일 원재료를 들여와 제품을 만들고, 주문받은 물량에 맞춰 공장을 돌리는 것이 우리의 일이다.

최근 국회에서 대형 유통업체가 납품업체에 물건값을 지급하는 기간을 현행 60일에서 35일로 줄이는 방안이 논의되고 있다는 소식을 접했다.

초원식품 이규진 대표.

흔히 정산은 빠를수록 납품업체에 좋은 일이라고 생각한다. 돈을 하루라도 빨리 받는다는데 싫어할 업체가 어디 있겠는가. 나 역시 유통업체와 직매입 거래를 하기 전에는 그렇게 생각했다. 그런데 직접 거래를 해보면서 그것이 꽤 단순한 생각이었다는 것을 알게 됐다.

직매입은 말 그대로 유통업체가 우리가 만든 제품을 직접 사가는 방식이다. 유통업체가 우리 제품 1만 개를 주문하면 우리는 그만큼 만들어 납품하고 대금을 받는다. 일단 납품한 제품은 우리 손을 떠난다. 이후 제품이 빨리 팔리든 늦게 팔리든, 재고가 얼마나 남든 그 부담은 물건을 사간 유통업체가 진다.

우리 같은 중소 제조업체에는 이 점이 상당히 중요하다. 특히 식품은 유통기한이 있어 팔리지 않은 제품을 다시 떠안는 것이 큰 부담이다. 직매입을 하면 이런 재고 걱정을 덜 수 있고, 일정한 물량을 주문받을 수 있어 원재료 구매와 생산 일정도 계획적으로 짤 수 있다. 주문이 꾸준하면 공장을 안정적으로 돌리고 사람을 고용하거나 설비에 투자할 여지도 생긴다.

이런 안정적인 거래가 오래 이어지려면 물건을 사가는 쪽도 무리 없이 거래를 계속할 수 있어야 할 것이다. 유통업체는 아직 소비자에게 팔리지 않은 물건까지 먼저 사들이고, 판매가 늦어져 재고가 남더라도 정해진 날짜에 납품업체에 대금을 지급해야 한다.

그런데 정산기한을 지금보다 크게 줄이면 어떨까. 납품업체인 내 입장에서도 마냥 반갑지만은 않다. 유통업체가 직매입 물량을 줄이거나, 재고 부담이 적은 특약매입이나 위수탁 거래 같은 다른 방식을 선택하지 않을까 하는 걱정이 든다.

그렇게 되면 실제로 팔린 만큼만 정산하거나 팔리지 않은 제품을 다시 가져가야 하는 거래가 늘어날 수 있다. 지금은 유통업체가 지고 있는 재고와 반품 부담을 제조업체가 다시 떠안게 되는 것이다. 우리 같은 식품업체는 재고가 곧 비용이고 손실이다.

직매입 물량 자체가 줄어드는 것도 문제다. 우리에게는 대금을 며칠 빨리 받는 것보다 주문이 10%, 20% 줄어드는 것이 훨씬 큰 타격일 수 있다.

주문이 줄면 매출만 줄어드는 것이 아니다. 생산량과 공장 가동을 줄여야 하고, 상황이 계속되면 지금 함께 일하는 직원들의 일자리까지 걱정해야 한다. 이미 투자한 기계와 공장 유지비는 주문이 줄었다고 함께 줄어드는 것도 아니다.

대형 유통업체와의 거래가 중요한 이유도 여기에 있다. 이름이 잘 알려지지 않은 작은 제조업체가 자기 힘만으로 전국에 제품을 알리고 판매처를 만드는 것은 쉽지 않다. 유통업체가 일정한 물량을 사주고 전국의 소비자에게 판매해주면 중소 제조업체도 생산량을 늘리고 성장할 기회를 얻는다.

그래서 우리에게는 ‘얼마나 빨리 돈을 받느냐’만큼 ‘얼마나 안정적으로 주문을 받을 수 있느냐’도 중요하다. 돈을 조금 일찍 받는 대신 주문량이 줄고 팔리지 않은 제품까지 다시 떠안게 된다면, 그것이 과연 납품업체에 더 좋은 거래인지 의문이다.

물론 약속한 대금을 지급하지 않는 업체에 대해서는 관리를 강화하고, 문제가 생겼을 때 납품대금을 지킬 수 있는 안전장치도 마련해야 한다. 다만 이를 위해 모든 직매입 거래의 정산기한을 일률적으로 줄이는 것이 가장 좋은 방법인지는 한 번 더 따져봤으면 한다.

국회가 법을 결정하기 전에 숫자로 보이는 정산기한뿐 아니라 실제로 물건을 만들고 납품하는 중소 제조업체의 사정도 함께 살펴줬으면 한다. 정산을 며칠 앞당기는 것보다 더 중요한 것은 중소 제조업체가 안심하고 제품을 만들고 꾸준히 팔 수 있는 거래를 지켜주는 일이라고 생각한다.

초원식품 이규진 대표

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지