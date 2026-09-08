정영주, ADHD 아들 양육 고충 고백…"대형견용 하네스 채우기도"

배우 정영주가 ADHD(주의력결핍 과잉행동장애)를 앓는 아들을 키우며 겪은 고충을 털어놨다.

7일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '말자쇼'에는 정영주가 출연해 이야기를 나눴다.

지난 7일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '말자쇼'에는 배우 정영주가 출연해 이야기를 나눴다. KBS 제공

이날 정영주는 "아들이 어릴 적 ADHD 진단을 받았다"며 "사회생활에서 불편한 일을 많이 겪는다. 주변에서 그걸 보는 사람들은 부정적인 시각을 갖기가 쉽다"고 말했다.

이어 "횡단보도에서 어디로 튈지 몰라서 큰 강아지에게 채우는 하네스(가슴줄)를 아들에게 채운 적도 있다"며 "본인이 생각하는 것과 일반적인 생각이 맞지 않을 때의 의견 충돌, 감정 충돌이 생기면 큰 싸움으로 번지기까지 한다"고 설명했다.

그러면서 "그걸 혼자서는 못 한다. 조언도 얻고 공부도 해야 하고 끊임없이 대화하고 논쟁하고 해결이 안 될 때 덮을 때도 있지만 아이 얘기를 들으려고 한다. 이해해주는 게 커졌다"고 밝혔다.

정영주는 아들이 중학생 시절 교통사고로 1400여 바늘을 꿰매는 큰 수술을 받았음에도 비트박스 연습을 포기하지 않았던 일화를 전했다.

그는 "저 상황이면 포기할 것 같은데 이가 없는 상태에서 기술을 연마하고 임플란트를 한 후에도 또 하더라"며 "저는 제가 하는 일에 그 정도로 미쳐본 적이 없었던 거 같은데 그때 아이에게 자극받아 '하고 싶은 거 마음껏 해라'고 했다"고 말했다.

이어 "지금은 독립해 자기 생활하면서 잘 살고 있다. 음악 활동 계속 하고 있다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지