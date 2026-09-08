이수지, 악플러에 법적 대응…"선처·합의 없다"

코미디언 이수지가 악성 게시물과 허위사실 유포 등에 대해 법적 대응을 예고했다.

8일 소속사 씨피엔터테인먼트는 "당사는 최근 온라인 커뮤니티 및 SNS 등에서 이수지를 향한 악의적인 비방, 모욕, 인신공격, 허위사실 유포, 명예훼손 등의 게시물과 댓글이 지속적으로 게시 및 확산되고 있음을 확인했다"고 밝혔다.

이수지. 씨피엔터테인먼트

이어 "이는 아티스트의 명예와 권익을 침해하는 중대한 사안인 만큼, 당사는 관련된 모든 사항을 면밀히 확인하며 철저하게 대응하고 있다"고 했다.

소속사는 "악성 게시물 또는 댓글을 작성하거나 유포·확산하는 행위에 대해서는 법률대리인과 함께 민·형사상 조치를 포함하여 필요한 모든 법적 대응을 진행할 예정"이라고 밝혔다.

그러면서 "당사는 아티스트를 보호하기 위해 선처나 합의 없는 무관용 원칙으로 엄정하게 대응할 것"이라고 덧붙였다.

앞서 이수지는 유튜브 채널 '핫이슈지'에서 공무원의 일상을 다룬 콘텐츠 '공무원 김지영 씨의 철밥통 지키기'를 공개했다.

해당 영상에서 악성 민원 상황을 묘사하는 과정에 '재선거'를 요구하는 음성이 삽입되면서 정치적 의미가 담긴 것 아니냐는 논란이 일었다.

이에 제작진은 특정 사안이나 정치적 입장을 전달하려는 의도는 없었다는 취지로 사과하고 논란이 된 장면을 수정했다.

이수지도 이후 자신의 연기와 콘텐츠가 누군가에게 상처나 불쾌감을 줄 수 있다는 점을 충분히 고려하지 못했다며 사과한 바 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지