[단독] 잡으러 가면 또 국경 너머로…해외 도피범 年 500명→1200명

2017년 중국에서 전화금융사기 총책으로 활동하던 한 피의자가 베트남으로 달아났다. 그는 현지에서 90억원대 가상자산 사기를 벌이고 500억원 상당의 마약까지 유통했다. 도피가 범행의 끝이 아니었던 셈이다. 이처럼 해외 도피 이후에도 범죄를 이어가는 사례가 확인되는 가운데, 국외도피사범의 연간 신규 발생 인원은 3년 새 두 배 이상으로 불어났다. 올해도 1∼7월에만 988명에 달했다.

8일 더불어민주당 한정애 의원실이 경찰청으로부터 제출받은 자료 ‘국외도피사범 현황’에 따르면 국외도피사범 신규 발생 인원은 2022년 549명, 2023년 512명에 머물렀지만 2024년 951명으로 가파르게 증가했다. 지난해에는 1249명으로 늘어 1200명을 넘어섰다. 2022년과 비교하면 3년 만에 2.3배가 된 것이다. 올해 1∼7월 신규 발생 인원은 988명으로, 지난해 전체의 79.1%에 달했다.

한국 국적 캄보디아 스캠조직 피의자들이 1월 23일 인천국제공항 제2터미널을 통해 강제 송환되고 있다. 초국가범죄 특별대응 TF는 캄보디아를 거점으로 우리 국민 869명에게 약 486억원을 편취한 한국 국적 피의자 73명을 강제 송환했다. 뉴시스

◆캄보디아 도피 2년 새 19배

증가세의 중심에는 캄보디아가 있었다. 지난해 현지에서는 한국인을 겨냥한 취업사기와 납치·감금, 보이스피싱 범죄가 잇따르면서 범죄단지 문제가 사회문제로 불거졌다. 캄보디아 도피사범은 2023년 21명에 불과했지만 2024년 126명, 지난해 399명으로 늘었다. 2023년과 비교해 2년 만에 19배로 불어나, 지난해에는 중국(254명)을 제치고 신규 도피사범 수 1위에 올랐다. 올해 1∼7월에도 372명이 발생해 전체 신규 국외도피사범의 37.7%를 차지했다. 10명 중 약 4명꼴이다.

경찰이 제시한 해외 추가 범죄 사례에는 캄보디아에서 벌어진 대규모 사기 사건도 포함됐다. 시아누크빌에 거점을 둔 일당 51명은 관공서와 기업체를 사칭한 ‘노쇼 사기’로 210명에게서 약 77억원을 가로챘다. 또 다른 조직원 26명은 검찰과 금융감독원을 사칭해 피해자 368명으로부터 약 517억원을 편취하고, 피해자들에게 성적인 영상을 촬영하게 하는 등 추가 범행까지 저질렀다. 두 사건의 피의자 77명은 올해 현지에서 모두 검거돼 국내로 송환됐다.

전체 국외도피사범 가운데서도 사기범 증가가 두드러졌다. 사기 혐의 도피사범은 2022년 291명에서 지난해 757명으로 2.6배가 됐다. 올해 1∼7월 신규 발생한 사기 혐의 도피사범은 667명으로, 전체 신규 국외도피사범 988명의 67.5%를 차지했다. 3명 중 2명 이상이 사기범인 셈이다.

서울 서대문구 경찰청의 모습. 연합뉴스

◆캄보디아 송환 급증…필리핀에선 장기 미제 해결

해외 도피사범을 붙잡아 국내로 데려오는 작업에도 속도가 붙었다. 캄보디아에서 송환된 피의자는 2024년 49명에서 지난해 143명으로 늘었고, 올해는 7월까지 243명에 달했다. 7개월 만에 지난해 연간 송환 인원을 100명 웃돈 것이다. 같은 기간 해외에서 검거된 국외도피사범은 837명으로 지난해 연간 846명에 육박했다. 국내 송환 인원은 657명으로 집계됐다.

정부의 고위급 외교가 장기 미제 범죄 현안을 해결한 성과도 있었다. 지난 3월에는 필리핀을 거점으로 활동한 이른바 ‘마약왕’ 박왕열을 임시인도 받았다. 6월에는 2016년 필리핀에서 발생한 고 지익주씨 납치·살해 사건의 주범도 검거됐다. 수사기관의 실무 협력과 고위급 외교가 맞물리며 오랫동안 풀리지 않았던 사건에 돌파구가 마련된 것이다.

'마약왕' 박왕열에게 마약을 공급한 혐의를 받는 최모씨가 1일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 송환되고 있다. 뉴시스

일부 도피사범이 국경을 옮겨 추가 범죄를 저지르는 사례가 확인되는 만큼, 특정 국가와의 협력만으로는 대응에 한계가 있다는 지적이 나온다. 개별 사건 단위의 대응을 넘어 동남아 국가들을 아우르는 상시 공조체계가 필요하다는 것이다.

한 의원은 “박왕열 임시인도와 고 지익주씨 사건 주범 검거는 우리 정부의 외교적 노력이 장기 미제 범죄현안을 해결하는 데 얼마나 중요한 역할을 할 수 있는지를 보여준 사례”라며 “국외도피사범이 연간 천 명을 넘어설 정도로 급증하는 상황에서는 개별 사건에 대한 외교적 대응을 넘어 보다 상시적이고 체계적인 국가 간 공조가 필요하다”고 강조했다.

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