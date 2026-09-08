미추홀구의회, 추경예산 조례안·동의안 심사 제298회 정례회

인천 미추홀구의회가 2025회계연도 세입세출결산 승인안 및 2026년도 제2회 추가경정예산안 심사에 돌입했다. 미추홀구의회는 8일부터 22일까지 15일간의 일정으로 제298회 정례회를 개회한다고 밝혔다.

이번에 구와 관련해 △예비비 지출 승인에 관한 조례안 △제안제도 운영 조례 전부개정조례안 △경력단절여성등의 경제활동 촉진 조례 전부개정조례안 △고령운전자 교통사고 예방에 관한 조례 일부개정조례안 등 모두 18건의 안건을 심사·의결할 예정이다.

정례회 기간 각 상임위원회를 거쳐 22일 제2차 본회의에서 최종 의결된다. 구의회는 지역 현안에 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있는 대안을 모색하는 등 내실 있는 의정활동에 나설 방침이다.

이날 김진구 의장은 구의원들과 공무원들에게 각자 위치에서 최선을 다할 것을 당부하는 메시지를 전했다. 앞서 비회기 중에도 연구중심 역할에 힘쓴 동료들과 소통·현장 행정으로 구정을 이끌고 있는 구청장 및 공직자들의 노고를 격려했다.

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