김희철, 금 팔아 주식 투자했다가 낭패…“다 파란색, 1000원 됐다”

그룹 슈퍼주니어 김희철이 집에 보관하던 금을 팔아 마련한 돈을 주식에 투자했다가 손실을 본 사연을 공개했다.

김희철은 지난 6일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서 가수 린과 함께 금은방을 찾았다. 린이 과거 김희철이 금을 처분했던 것을 언급하며 “금 판 걸로 뭐 했느냐”고 묻자 김희철은 “아무 의미 없다”며 씁쓸한 반응을 보였다.

김희철은 “그때 금 팔아서 나온 돈을 주식에 다 넣었다. 엄마한테 혼났다”고 밝혔다. 이어 자신의 주식 계좌를 보여주면서는 “다 파란색이다. 1000원 됐다”고 말해 웃음을 자아냈다.

SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송화면 캡처

김희철은 앞서 지난 6월 방송에서 개그맨 김준호, 가수 김종민과 함께 금은방을 방문해 집에 보관하던 금제품을 처분했다. 그는 당시 SBS 연예대상 우수상 트로피와 ‘미우새’ 체육대회 우승 상품인 황금 열쇠, 한정판 에어컨의 순금 로고, 할아버지에게 물려받은 금목걸이, 방송에서 받은 금 술잔 등을 감정했다.

이 가운데 일부 제품은 순금이 아닌 도금 제품으로 확인됐지만, 할아버지에게 물려받은 금목걸이와 금 술잔 등은 높은 감정가를 기록했다. 전체 금제품의 총감정가는 약 3400만원에 달했다. 당시 김희철은 금을 팔아 좋아하는 것을 사고 남은 돈은 주식에 넣겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

김희철은 금을 팔아 마련한 돈을 사실상 주식에 모두 넣었지만 투자 결과가 좋지 않았다고 털어놨다. 그는 “주식이 막 오를 때는 기분이 좋아서 스태프들에게 용돈을 막 줬다”면서 “다시 돌려달라고 할 수도 없고, 내가 왜 그랬을까 싶다”고 후회했다.

이에 스튜디오에서는 김희철의 어머니에게 아들의 주식 투자 상황을 알고 있었느냐는 질문이 나왔다. 김희철의 어머니는 “오를 때만 봤다”고 답해 웃음을 더했다.

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