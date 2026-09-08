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'미쉐린 셰프 부부' 김희은·윤대현, 1만평 농장 공개 "호화롭다"

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미쉐린 셰프 부부 김희은과 윤대현이 약 1만평 규모의 농장을 공개한다.

 

8일 오후 10시40분 방송되는 SBS TV '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에는 김희은, 윤대현 부부가 출연한다.

 

8일 오후 10시40분 방송되는 SBS TV &#39;동상이몽 시즌2-너는 내 운명&#39;에는 김희은, 윤대현 부부가 출연한다. SBS
8일 오후 10시40분 방송되는 SBS TV '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에는 김희은, 윤대현 부부가 출연한다. SBS

두 사람은 방송에서 "좋은 식재료를 위해 약 1만 평 규모의 농장을 계약했다"고 밝힌다.

 

해당 농장은 강원도 해발 1100m 고산지대에 위치해 있으며, 두 사람은 이곳에서 식재료를 직접 재배하거나 채취해 활용하고 있다고 설명한다.

 

농장이 공개되자 출연진은 "정말 호화롭다" "요리사의 꿈을 이뤘다"고 반응한다.

 

이날 방송에는 '흑백요리사' '스트릿 레스토랑 파이터' 등을 통해 두 사람과 인연을 맺은 김미령 셰프 부부도 등장한다.

 

두 부부는 산속에서 식재료를 직접 채취하고 맛을 본 뒤 이를 활용한 요리를 선보인다.

 

김희은과 김미령은 현장에서 즉석 요리 대결도 펼친다. 셰프들은 "좋은 재료를 보니 요리하고 싶어 못 참겠다"고 말한다.

 

김희은은 한식 기반 요리를, 김미령은 자신만의 방식으로 식재료를 활용한 요리를 선보일 예정이다.

<뉴시스>


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