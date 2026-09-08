신임 제주평생교육장학진흥원장에 김대영 전 제주일보 편집이사

제5대 제주평생교육장학진흥원장에 김대영 전 제주일보 편집이사가 임명됐다.

8일 제주도에 따르면 김 신임 원장은 1965년생으로 중앙대학교 대학원에서 행정학 석사학위를 취득했다. 제주일보 정치부장을 거쳐 편집국장과 편집이사를 역임했다.

위성곤 제주지사가 지난 7일 제주도청 탐라홀에서 김대영 제주평생교육장학진흥원장(오른쪽)에게 임명장을 전달하고 기념 촬영하고 있다. 제주도 제공

제주도는 “오랜 언론 현장 경험을 바탕으로 지역사회에 대한 폭넓은 이해와 조직관리 역량을 갖췄으며, 소통과 협력을 통해 제주 평생교육과 지역인재 양성을 이끌 적임자로 평가받고 있다”고 소개했다.

김 원장은 지난 7월 공개모집과 임원추천위원회의 심사를 거쳐 원장 후보자로 추천됐다. 이사회 선임과 관계기관의 승인 절차를 거쳐 7일 자로 임명됐다. 임기는 2028년 9월 6일까지 2년이다.

임명장을 전달한 위성곤 지사는 “디지털 대전환 시대에 도민의 생애 전반을 아우르는 평생교육을 활성화하고 제주의 미래를 이끌 지역인재를 양성하는 데 중추적인 역할을 해주길 바란다”고 당부했다.

김 원장은 “도민 누구나 배움의 기회를 누리고 성장할 수 있는 평생학습 환경을 조성하겠다”며 “제주의 미래를 이끌 인재를 발굴·육성하고, 도민이 체감할 수 있는 평생교육과 장학사업을 추진하는 데 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

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