하루 14시간 배달하며 가족 돌보던 40대…장기기증으로 4명 살리고 하늘로

20대 초반부터 가장 역할을 해온 40대 남성이 장기를 기증해 4명에게 새 삶을 선물하고 생을 마감했다.

기증자 최정섭 씨. 한국장기조직기증원 제공

8일 한국장기조직기증원에 따르면 최정섭씨(46)는 지난 7월 24일 고려대학교 구로병원에서 심장과 간, 양쪽 신장을 기증했다.

최 씨는 같은 달 17일 밤 비가 쏟아지는 가운데 배달 일을 하던 중 교통사고를 당해 크게 다쳤다. 이후 병원으로 옮겨져 수술받았지만 끝내 뇌사 판정을 받았다.

생전 가족의 잇따른 투병을 곁에서 지켜본 최 씨는 자신에게 좋지 않은 일이 생기면 다른 사람에게 도움이 되고 싶다는 뜻을 밝혀왔다. 가족은 최 씨의 뜻을 존중해 장기기증에 동의했다.

서울에서 1남 1녀 중 맏이로 태어난 최 씨는 20대 초반 아버지가 오랜 투병 끝에 세상을 떠난 뒤 가장 역할을 하며 가족의 생계를 책임졌다.

어머니와 여동생도 건강이 좋지 않아 병원 생활을 이어갔고, 최 씨는 두 사람을 살뜰히 보살피며 늘 가족을 먼저 생각하는 삶을 살았다고 한다.

최 씨는 배달 일을 시작한 뒤 하루에 14시간 넘게 일했다. 평소 등산이나 둘레길 걷기를 좋아하던 그였지만, 취미생활을 즐길 여유도 많지 않았다.

20대 초반부터 쉬지 않고 일해 온 탓에 함께 여행을 다니거나 여유로운 시간을 보내지 못한 점은 가족에게 아쉬움으로 남았다.

최 씨의 매제 강일규 씨는 “형님은 가족과 친척, 지인들에게 늘 성실하고 책임감 있는 사람이었다”며 “저 역시 형님의 성품을 알기에 많이 의지했다”고 돌아봤다.

강 씨는 최 씨에게 전하는 마지막 인사에서 “부디 천국에서는 일하지 말고 편하게 지내셨으면 좋겠다. 항상 감사하고 죄송한 마음뿐이다. 형님의 동생이자 제 아내는 이제 제가 잘 챙기겠다. 그곳에서는 꼭 행복하시고, 저희 부부를 잘 지켜봐 달라”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지