배 안 고픈데도 계속 먹는다…식습관으로 보는 성인 ADHD

배가 고프지 않은데도 계속 간식을 먹고 끼니는 자주 거르면서 배달 음식으로 식사를 해결하는 사람이 있다. 요리하려고 식재료를 사두고도 쓰지 못해 버리거나 한 가지 음식만 질릴 때까지 먹기도 한다.

ADHD가 있는 사람은 실행기능이나 충동 조절 등의 어려움으로 식습관이 달라질 수 있다. 클립아트코리아

이런 식습관은 단순한 생활 습관처럼 보이지만 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)와 관련이 있을 수 있다. ADHD는 집중력뿐 아니라 계획을 세워 행동으로 옮기는 실행기능과 충동 조절 등에도 영향을 미칠 수 있기 때문이다. ADHD가 있는 사람에게 나타날 수 있는 식습관과 그 이유를 알아봤다.

◆ 한 끼 챙기는 것도 부담…식사 준비에 필요한 ‘실행기능’

직접 음식을 준비하려면 무엇을 먹을지 정하고 필요한 식재료를 확인한 뒤 장을 보고 순서에 맞춰 조리해야 한다. 이 과정에는 계획 수립·작업기억·시간 관리 등 여러 실행기능이 필요하다. 실행기능에 어려움을 겪는 ADHD 환자에게는 이 같은 과정이 부담으로 느껴질 수 있다.

이스라엘 벤구리온대 연구팀이 ADHD 진단을 받은 성인 63명과 ADHD가 없는 성인 101명을 비교한 결과 실제 음식 준비 기술에는 뚜렷한 차이가 없었지만 ADHD 집단은 자신의 음식 준비 능력을 상대적으로 낮게 평가했다. ADHD 증상이 심할수록 실행기능에 더 큰 어려움을 겪었다.

◆ 배고픔·포만감 놓치고 한꺼번에 많이 먹기도

영국 버밍엄대 연구팀이 ADHD와 섭식 행동의 관계를 다룬 연구 75건을 종합해 분석한 결과 ADHD와 과식 등 이상 섭식 행동 사이에 연관성이 확인됐다. 특히 충동성은 과식이나 폭식증과 관련을 보였다.

ADHD가 있는 사람은 배고픔이나 포만감 같은 신체 신호를 알아차리는 데 어려움을 겪을 수 있다. 클립아트코리아

심장 박동이나 배고픔처럼 몸 내부에서 일어나는 변화를 감지하는 능력을 ‘내수용감각’이라고 한다. ADHD가 있는 사람은 이러한 신체 신호를 알아차리는 데 어려움을 겪을 수 있다.

미국 오리건보건과학대 연구진이 ADHD와 내수용감각의 관계를 다룬 연구 18건을 분석한 결과 ADHD 환자와 그렇지 않은 사람을 직접 비교한 연구 5건 가운데 3건에서 ADHD 환자의 내수용감각이 낮았다. 일반인을 대상으로 한 연구에서도 부주의·과잉행동·충동성 등 ADHD 관련 증상이 심할수록 내수용감각이 떨어지는 양상이 관찰됐다.

배고픔이나 포만감 같은 신체 신호를 제대로 알아차리지 못하면 식사 시기나 양을 조절하는 데 어려움을 겪을 수 있다. 식사를 미루다가 허기가 심해져 한꺼번에 많이 먹거나 포만감을 느끼는 시점을 놓쳐 계속 먹는 식이다.

브라질 리우데자네이루연방대 연구진이 ADHD 환자 4013명과 대조군 2만9404명을 대상으로 한 연구 12건을 종합해 분석한 결과 ADHD 환자가 섭식장애를 진단받을 가능성은 대조군보다 3.82배 높았다. 섭식장애 유형별로는 폭식장애가 4.13배, 폭식증이 5.71배였다.

◆ 간식·배달 음식 즐긴다고 ADHD?…식습관만으로 판단 금물

특정한 식습관만으로 ADHD 여부를 판단하기는 어렵다. 피로·스트레스·수면 부족·생활 환경 등에 따라서도 식습관이 달라질 수 있다.

성인 ADHD는 해야 할 일을 시작하거나 마무리하는 데 어려움을 겪는 등 일상생활에 영향을 줄 수 있다. 클립아트코리아

ADHD를 진단할 때는 한 가지 행동만 보는 것이 아니라 증상이 어린 시절부터 이어졌는지, 가정이나 직장 등 여러 환경에서 어려움을 겪고 있는지 등을 종합적으로 살핀다.

성인 ADHD의 증상으로는 해야 할 일을 시작하거나 마무리하기 어렵고, 물건을 자주 잃어버리거나 약속을 잊는 것 등이 있다. 충동 조절에 어려움을 겪기도 한다. 이 같은 증상으로 일상생활에 지장이 생긴다면 정신건강의학과를 찾아 정확한 진단을 받아보는 것이 좋다.

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