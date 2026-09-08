서장훈 "제가 잘 아는 그 빵"…연매출 1400억 크림빵의 비밀

편의점 크림빵으로 연 매출 1400억원을 기록한 김영식 회장의 성공 비결이 공개된다.

9일 오후 9시55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 제빵업체를 운영하는 김영식 회장의 이야기가 소개된다.

김 회장은 MZ세대 사이에서 인기를 끈 편의점 크림빵을 만든 인물이다. 회사의 2025년 기준 연 매출은 약 1400억원이다.

대표 제품인 크림빵은 빵보다 크림의 비중을 높인 제품으로, 빵을 반으로 갈라 크림이 가득 찬 단면을 촬영하는 이른바 '반갈샷'이 SNS에서 유행하며 인기를 끌었다. 일부 편의점에서는 제품을 구하기 위한 '오픈런' 현상도 나타났다.

해당 크림빵을 본 서장훈은 "혹시 이 빵이 제가 잘 아는 그 빵이냐"며 제품을 알아본다.

방송에서는 크림빵의 제조 과정도 공개된다.

장예원은 크림빵 반죽을 만져본 뒤 "요즘 유행하는 말랑이 같다"고 말한다. 한 덩어리의 반죽으로 약 1800개의 빵이 만들어지며, 성형 작업은 수작업으로 진행된다.

성형된 빵은 길이 15m의 터널형 오븐에서 구워진 뒤 냉각 과정을 거친다. 이후 빵 내부에 크림을 넣는 주입 공정이 이어진다.

김 회장은 직접 크림 주입 시범에도 나선다. 장예원이 "너무 어려울 것 같다"고 하자 김 회장은 작업에 도전하지만 예상치 못한 상황이 벌어진다.

김 회장의 회사는 2500평과 2000평 규모의 공장 두 곳에서 하루 약 30만개의 빵을 생산하고 있다. 크림빵을 비롯해 햄버거, 마카롱 등 약 150종의 제품을 생산하며 편의점과 대형마트, 기내식, 군부대, 카페 등에 납품하고 있다.

서장훈과 장예원은 생산 현장을 둘러본 뒤 제품들을 직접 맛본다.

대표 크림빵을 먹은 서장훈은 "빵은 얇게, 크림을 더 많이 넣을 수 있도록 하는 게 기술"이라고 말한다.

김 회장이 "빵에 대해 깊이가 있는 것 같다"고 하자 서장훈은 "빵을 너무 좋아하지만 살이 찔까봐 자제하고 있다"고 답한다. 이후 서장훈은 여러 종류의 빵을 잇따라 맛본다.

<뉴시스>

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