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[포토] 백예인 '매력적인 눈빛'

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한윤종 기자 hyj0709@segye.com

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배우 백예인이 8일 서울 용산구 CGV용산점에서 열린 티빙 오리지널 ‘로또 1등도 출근합니다’의 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

 

동명의 인기 웹소설을 원작으로 한 ‘로또 1등도 출근합니다’는 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장 공은태가 로또 1등에 당첨된 후 사직서 대신 당첨금 13억을 품고 이전과 다른 마음가짐으로 출근하는 K직장인 오피스 드라마다.


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