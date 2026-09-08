[포토] 백예인 '매력적인 눈빛'

배우 백예인이 8일 서울 용산구 CGV용산점에서 열린 티빙 오리지널 ‘로또 1등도 출근합니다’의 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

동명의 인기 웹소설을 원작으로 한 ‘로또 1등도 출근합니다’는 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장 공은태가 로또 1등에 당첨된 후 사직서 대신 당첨금 13억을 품고 이전과 다른 마음가짐으로 출근하는 K직장인 오피스 드라마다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지