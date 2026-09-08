삼성SDS, AI 보안·피지컬AI로 AX 사업 영역 넓힌다

삼성SDS가 오픈AI의 차세대 인공지능(AI) 보안 프로그램 ‘데이브레이크’에 국내 기업 최초로 참여하고, 피지컬 AI를 활용한 제조 ‘RX(로봇 전환) 사업을 본격화한다. 기업용 생성형 AI와 클라우드 중심의 AX(AI 전환) 사업을 사이버 보안과 제조 현장까지 확장하며 사업 영역을 넓힌다는 구상이다.

삼성SDS는 8일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘리얼 서밋 2026’에서 AI 인프라·플랫폼·솔루션에 산업별 전문성과 구축·운영 역량을 결합한 ‘다차원 AI 풀스택’ 전략을 공개했다. 이준희 삼성SDS 대표는 “AX는 시간·비용 절감이 아니라 비즈니스와 업무 방식을 처음부터 완전히 새롭게 재설계하는 것”이라며 “AI는 업무를 바꾸지만, AX는 비즈니스를 바꾼다”고 말했다.

이준희 삼성SDS 대표가 8일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘리얼 서밋 2026’에서 RX 전략을 발표하고 있다. 삼성SDS 제공

회사는 기업 AX 영역을 디지털 업무 자동화에서 보안과 제조 현장으로 확장하는 데 중점을 뒀다. 국내 기업 중 처음으로 오픈AI의 ‘데이브레이크 파트너 프로그램’ 파일럿 파트너로 참여해 AI 보안 역량을 높일 방침이다.

데이브레이크는 오픈AI의 최상위 AI 모델을 사이버 보안에 적용해 취약점 발견부터 공격 가능성 검증, 위험 우선순위 판단, 보안 패치 생성·테스트와 수정 결과 확인까지 보안 전 과정을 자동화·고도화하는 프로그램이다. 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 영상 메시지를 통해 “AI 에이전트가 기업 현장에 합류하면서 생산성에 긍정적인 영향을 미치고 있다”며 “올해 이런 변화는 더욱 가속화될 것”이라고 전망했다.

삼성SDS는 이를 기업 고객 대상 AI 보안 사업으로 연결할 계획이다. 대규모 정보기술(IT) 시스템 구축·운영 경험과 산업별 전문성을 오픈AI 모델과 결합하고, 현장 배치 엔지니어(FDE)와 보안 전문가를 고객 현장에 투입한다. 취약점 발굴을 넘어 공격 가능성과 업무 영향을 분석해 고객사의 사이버 위협 대응을 지원한다는 방침이다.

AX 범위도 사무·정보 시스템에서 공장 설비와 로봇을 제어하는 영역으로 확대한다. 지난 6월 클라우드서비스사업부에 ‘RX사업팀’과 ‘RX실행팀’을 신설한 데 이어 피지컬 AI를 활용한 제조 자동화 사업을 본격 추진한다. 여러 업종 고객사의 제조실행시스템(MES)과 설비·물류 자동화 시스템을 구축하면서 확보한 제조 운영 데이터를 로봇·AI와 결합하는 게 핵심이다.

지금은 사람이 수행하던 제조 작업을 로봇 하드웨어와 피지컬 AI로 대체하는 기술을 검증하는 중이다. 내년에는 생산설비와 여러 종류의 로봇을 하나의 시스템으로 연결하는 ‘로봇 오케스트레이션 플랫폼’을 선보일 계획이다. 서로 다른 제조사의 로봇을 통합 제어하면서 이동 경로와 작업을 조율하고, 일부 로봇에 장애가 발생해도 다른 로봇에 작업을 재배분해 공장 운영 중단을 최소화하는 방식이다.

삼성SDS는 엔비디아·오픈AI·앤트로픽 등 해외 AI 기업과 협력을 확대하면서 AI 모델·플랫폼·인프라·보안에 걸친 글로벌 AI 생태계를 구축하기로 했다.

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