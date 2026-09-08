부산시, 공공기관장 7명 첫 임명… ‘젊은 전문가’로 쇄신

부산시가 임기 종료로 인해 공석인 산하 공공기관장 12명 가운데 7명을 확정·임명했다. 이번에 임명되는 기관장들은 70년대생이 주축으로, 민간기업과 언론·문화·예술·교육 등 각 분야에서 전문성과 현장 경험을 갖춘 인사들이라고 시는 강조했다.

부산시는 10일 시청 의전실에서 부산정보산업진흥원장 등 7개 출연기관 신임 기관장에게 임명장을 수여한다고 8일 밝혔다.

이번 인사는 지난 6월 30일 시행된 ‘부산광역시 출자·출연 기관의 장 및 임원의 임기에 관한 조례’를 처음 적용한 것이다. 조례에 따라 12개 출연기관 기관장의 임기가 일괄 종료된 이후 약 두 달 만에 첫 기관장 인사가 이뤄지게 됐다.

신임 기관장은 △김종철(58·사진) 부산정보산업진흥원장 △김수진(57·사진) 부산기술창업투자원장 △송성준(64·사진) 부산문화재단 대표이사 △김윤규(55·사진) 부산문화회관 대표이사 △김정아(48·사진) 부산글로벌도시재단 대표이사 △김윤경(55·사진) 부산디자인진흥원장 △조준영(49·사진) 부산여성가족과 평생교육진흥원장​이다.

김종철 부산정보진흥원장은 KT와 네이버 등 민간 IT 분야에서 경력을 쌓았고, 현재 ㈜에이아이콜라보 대표이사를 맡고 있다. 김수진 부산창투원장은 맥쿼리증권, 한독, 한국피자헛 등을 거친 경영인으로 기술기업의 투자유치와 해외 진출 분야에 전문성을 갖췄다.

송성준 부산문화재단 대표이사는 SBS 보도국 부산지국장을 지낸 언론인 출신이며, 김윤규 부산문화회관 대표이사는 무용·예술 분야 전문가로 지난해 전국장애인체육대회 개·폐회식 안무 등을 맡았다. 김정아 부산글로벌도시재단 대표이사도 TBN 부산교통방송 아나운서를 거쳐 미디어 컨설팅 기업을 운영하고 있다.

김윤경 부산디자인진흥원장은 계원예술대 광고·브랜드디자인과 교수로 활동 중이며, 조준영 부산여가진흥원장은 금정구의원과 대학 출강 등을 통해 정책·행정 및 여성·가족 분야에서 경험을 쌓았다.

시는 지난 7월부터 임원추천위원회를 구성해 공개모집과 심사 등 기관장 선임 절차를 진행해왔다. 나머지 5개 기관 중 부산신용보증재단 이사장, 부산경제진흥원장, 부산테크노파크원장은 부산시의회 인사청문회 실시 후 10월 중 임명할 예정이다. 영화의전당 대표이사와 부산과학기술고등교육진흥원장은 재공모를 진행한다.

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