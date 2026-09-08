“소아암 환아 위해”…안정환, 모교 아주대에 6400만 원 기부

방송인으로 활약 중인 전 축구 국가대표 안정환씨가 소아암 투병 환아들을 위해 모교인 아주대학교에 6400만원의 발전기금을 전달했다. 이로써 5년 전 다짐했던 개인 누적 기부금 ‘5억원’ 목표가 모교에서 결실을 보았다.

8일 아주대에 따르면 경영학과 94학번인 안씨는 최근 소아암 환자 치료비로 사용해 달라는 뜻과 함께 거액을 전달했다. 안씨는 기부금 전달식이나 감사 행사, 기념 촬영 등을 사양하고 소아암 환아들의 치료에 기부금이 쓰이기를 바란다는 메시지만 학교 측에 조용히 전달했다.

전 축구 국가대표 안정환. 채널 ‘안정환 19’ 캡처

이번 기부는 안씨가 5년 전 개설한 개인 유튜브 채널의 운영 수익금을 사회에 꾸준히 환원해 온 행보의 연장선이다. 안 씨는 그동안 세이브더칠드런에 1억원, 한국심장재단에 5000만원, 축구 꿈나무 장학금 5000만원 등 저소득 및 불우 환자들을 위해 총 4억3600만원을 기부했다. 이번 6400만원 전달을 끝으로 스스로 설정했던 ‘수익금 5억원 사회환원’ 약속을 지키게 됐다.

안씨는 “누군가의 미래를 비추는 작은 온기를 전할 수 있어 오히려 감사하며, 목표했던 기부의 마무리를 자랑스러운 모교에서 할 수 있게 돼 매우 뜻깊다”고 소회를 밝혔다.

최기주 아주대 총장도 “세계 무대를 누비며 학교의 위상을 높인 동문이 나눔의 가치까지 몸소 실천해 깊이 감사드린다”며 “따뜻한 마음이 소아암 환아들에게 소중히 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 화답했다.

아주대 전경. 아주대 제공

한편, 안씨는 목표 달성, 기부와 별개로 당분간 유튜브 활동 중단을 선언한 상태다. 전날 자신의 채널 ‘안정환 19’에서 “수년간 정말 고생 끝에 목표로 삼았던 기부금 5억원을 달성했다”며 “제작진이 월급도 못 가져가고 지하에서 (월세) 35만원짜리부터 시작했다. 꽤 오래전 일인데 목표한 금액을 달성해서 감사인사를 꼭 드리고 싶었다”라고 밝혔다.

이어 최근 불거진 논란과 관련해선 “너무 어려워서 더 할 수 있을지 잘 모르겠다. 우리 제작진을 비롯해 모든 사람이 노력해서 이렇게까지 했는데 좋은 일 하고 욕먹으니까 맥도 빠지고 기운도 좀 없다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지