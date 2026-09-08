FC서울 응원석에 걸린 '인천 비하' 현수막… 인천시 반발

프로축구 K리그1 FC서울 응원석에 인천유나이티드와의 경기 당시 인천을 비하하는 듯한 문구의 현수막이 게시돼 논란이 일자 인천시와 정치권이 반발하고 나섰다.



박찬대 인천시장은 8일 자신의 페이스북에 "해당 현수막은 차마 입에 담기 어려울 정도로 도를 넘어 팬들과 인천시민을 모욕한 행위"라며 "인천유나이티드 구단주이자 인천시장으로서 스포츠 본질을 훼손하는 지역 비하는 좌시하지 않겠다"고 적었다.

FC서울 응원석에 걸린 현수막. 독자 제공

박 시장은 "최소한의 존중이 없는 응원은 진정한 응원이라 할 수 없다"며 "이번 사태와 관련한 재발 방지와 책임 조치가 제대로 이뤄질 때까지 단호하게 대응하겠다"고 강조했다.



더불어민주당 인천시당도 이날 성명을 내고 "인천시민과 인천유나이티드 팬들의 자긍심을 훼손하는 지역 비하 행위를 결코 가볍게 여기지 않겠다"며 "FC서울 구단과 관련 단체는 경위를 면밀히 확인하고 책임 있는 조치와 재발 방지 대책을 마련해주길 바란다"고 촉구했다.



앞서 지난 5일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과 인천유나이티드 간 경기 직후 FC서울 서포터스석에는 '전달水 + 조건盜 = 人賤 UTD'라는 문구가 적힌 현수막이 걸렸다.



해당 현수막에 걸린 인천(人賤)의 한자는 '사람 인(人)'에 '천할 천(賤)'으로 인천의 본래 한자 표기인 '仁川'과는 달라 지역을 비하했다는 논란이 일었다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지