부산 예인선 전복 실종자 7일째 수색… 무인잠수정 투입

지난 2일 부산 앞바다에서 발생한 예인선 티엔에스캐처호 전복 사고 실종자 6명에 대한 7일째 주간 수색작업이 시작됐다.
부산해양경찰서는 8일 오전 사고 해역에서 주간 수색작업에 들어간다고 밝혔다.
함선 15척과 항공기 7대가 투입돼 가로 31㎞, 세로 70㎞ 구역 해상을 수색한다. 군의 열상감시장비(TOD)도 동원된다.
그간 기상 악화로 수중 수색을 못 했지만, 이날은 군 무인잠수정(ROV)을 활용해 2차례 수중 수색에 나설 계획이다.
현재 사고 해역에는 2∼3ｍ 파고에 초속 18∼22ｍ 강풍이 불고 있다. 부산과 울산 앞바다의 풍랑주의보는 해제됐지만, 풍랑주의보 예비특보가 발효된 상황이다.
티엔에스캐처호는 지난 2일 오륙도 동쪽 약 9㎞ 해상에서 예인작업을 하다 전복됐다.
승선 중이던 선원 8명 가운데 1명은 구조됐으나 다른 1명은 의식이 없는 채 발견돼 숨졌다. 나머지 6명은 실종돼 수색 중이지만, 아직 발견되지 않고 있다.
<연합>
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