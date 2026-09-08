우리금융캐피탈, PBA 선수들과 함께한 사내 당구대회 성료

우리금융캐피탈이 프로당구 선수들과 임직원이 함께 큐를 잡는 사내 당구대회를 열었다.

우리금융캐피탈은 지난 3일 서울 강남구 본사에서 ‘제3회 우리WON위비스 사내챔피언십’ 결승전을 개최했다고 8일 밝혔다.

우리금융캐피탈 김민영(가운데)이 기념 사진을 찍고 있다. 프로당구협회(PBA·총재 윤영달) 제공

우리금융캐피탈 선수단이 대회 진행에 앞서 기념 사진을 찍고 있다. 프로당구협회(PBA·총재 윤영달) 제공

우리금융캐피탈 선수단 및 임직원들이 지난 3일 우리금융캐피탈 사내 당구대회 종료 후 기념 사진을 찍고 있다. 프로당구협회(PBA·총재 윤영달) 제공

올해로 3회째인 이 대회에는 본사와 전국 지점 임직원들이 참가했다. 지난 8월 예선을 시작해 각 본부가 실력을 겨룬 끝에 이날 결승에서 최종 우승팀을 가렸다.

결승전에는 우리금융캐피탈의 PBA 프로당구팀 우리WON위비스 선수단도 참석했다. 엄상필을 비롯해 이상대, 강민구, 스롱 피아비(캄보디아), 김민영, 장가연, 김지연3 등이 현장을 찾아 임직원들과 만났다.

선수들은 임직원들의 질문에 답하는 Q&A와 사인회, 기념촬영 등을 진행했다. 결승에서는 직접 ‘1일 감독’으로 나서 임직원 선수들을 지도하며 경기에 함께했다.

우승팀에는 상금 400만원과 우승 탁상기, 선수단 사인볼이 주어졌다. 참가 선수들에게는 3일간의 포상휴가도 제공됐다. 준우승팀은 상금 300만원과 기념 타올을 받았다.

기동호 우리금융캐피탈 대표이사는 “뜨거운 열정과 패기로 대회에 임해준 선수단과 한마음으로 열띤 응원을 보내준 임직원 모두에게 깊이 감사드린다”며 “당구를 통해 서로를 존중하고 격려하는 스포츠맨십은 우리금융캐피탈 조직이 가진 저력과 화합의 힘을 다시 한번 보여줬다”고 말했다.

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