트럼프, 캐나다 ‘보복관세’ 앞두고 연일 ‘캐나다 때리기’

도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다의 대미 보복관세 발효를 앞두고 환율, 지명, 제트기 판매까지 광범위한 영역에서 캐나다를 공격하며 연일 위협 수위를 끌어올리고 있다.

트럼프 대통령은 7일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 “이제 미국에서 봄바디어를 더 이상 팔지 말라. 그들의 제품은 좋지 않다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “그들 매출의 50% 이상이 미국에서 나온다. 그들은 미국 구매자들, 미국 기업들, 미국 공항들, 그리고 미국 서비스에 기대 먹고 산다”며 “그러는 동안 캐나다는 우리의 훌륭한 미국 은행들과 기업들을 막고 있다”고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 에어포스원 비행기에 오르면서 주먹을 꽉 쥐고 있다. AP연합뉴스

봄바디어는 캐나다의 기업·개인용 제트기 제조사다. 트럼프 대통령의 지적대로이 회사가 판매한 5100대의 항공기 가운데 약 절반이 미국에서 운항 중이라고 로이터 통신은 전했다. 트럼프 대통령은 캐나다가 봄바디어의 경쟁사인 미국 제트기 제조사 걸프스트림의 자국 내 사업을 막았다면서 “완전히 부당하고 불공정하다”고 비판했다. 그러면서 “그들이 우리의 시장을 원한다면 여기 미국에서 생산해야 한다. 미국을 돼지저금통처럼 취급하는 것을 그만둬야 한다”고 촉구했다.

이어 “미국산을 사라. 미국 여객기를 타라. 미국산 술과 음료를 즐기라. 아메리카 호수에서 항해하라”고 적었다. ‘아메리카 호수’는 트럼프 대통령이 캐나다와 미국 사이의 ‘온타리오호’를 개명한다며 붙인 이름이다.

트럼프 대통령은 전날엔 트루스소셜에 “미국과 캐나다 달러의 불균형은 용납할 수 없다”고 적기도 했다. 현재 환율은 미국 1달러당 1.38캐나다달러인데, 일반적으로 환율이 높을수록 수출 가격 경쟁력이 생기는 것으로 여겨진다.

양국 무역 협상이 결렬되면서 미국 행정부는 지난달 22일 약 200억달러 규모의 캐나다산 수입품에 50%의 관세를 부과했으며, 마크 카니 캐나다 총리는 오는 8일부터 같은 규모의 보복 관세 방침을 밝힌 바 있다.

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