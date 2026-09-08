방탄소년단, 북미 투어 마무리…192만 관객과 호흡

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 북미 12개 도시를 붉게 물들이며 192만 명 규모의 스타디움 투어를 성료했다.

8일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면 방탄소년단은 지난 1~2일과 5~6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 소파이 스타디움에서 열린 공연을 끝으로 'BTS 월드 투어 '아리랑'(ARIRANG)' 북미 일정을 마쳤다. 탬파를 시작으로 LA까지 이어진 31회차 전석이 매진됐다.

방탄소년단 로스앤젤레스(LA). 빅히트뮤직(하이브) 제공

특히 LA 공연은 28만2000여 명을 모으며 경기장 개장 이래 '그룹 최다 공연(누적 8회)·최다 누적 관객(49만6000여 명)' 기록을 썼다. 4회차 공연은 플랫폼 위버스를 통해 177개 국가·지역에 생중계됐다.

객석에서는 정규 5집 수록곡 '보디 투 보디(Body to Body)' 속 민요 '아리랑' 가락에 맞춰 일제히 태극기를 들어 올리는 진풍경이 펼쳐졌다.

로스앤젤레스 타임스(LAT)는 방탄소년단을 '월드 클래스 팝 아티스트(world-class pop act)'라고 칭하며 "방탄소년단이 일궈낸 문화적 파급력은 대체 불가하다"고 짚었다.

포브스(Forbes)는 콘서트장을 넘어 로스앤젤레스 전역으로 확산된 열기를 집중 보도했다. 다양한 문화권의 사람들이 ‘아리랑’을 따라 부르고 한복과 태극선, 노리개 등 한국적인 요소를 활용해 공연을 즐기는 모습도 상세히 소개했다. 여기에 한인타운을 비롯한 지역 식당과 상점에서 열린 다양한 프로모션을 전하며 사회 전반에 확산된 방탄소년단의 영향력을 높이 샀다.

현지 환대도 잇따랐다. LA시는 1~8일을 'BTS 위크'로 선포했다. 지난달 31일 시의회와 로스앤젤레스 관광청, 빅히트 뮤직 관계자 등이 참석한 가운데 시청에서 선포식을 가졌다. 9월1일에는 시청을 신보 '아리랑'의 키 컬러인 붉은색으로 물들이면서 대대적인 환영 인사를 건넸다. 토론토·일리노이·텍사스 엘파소 등 북미 각지도 기념일을 지정했다.

방탄소년단은 "어디에 있든 서로 이어져 있기를 바란다"고 소회를 전했다. 북미 여정을 마친 이들은 내달 2일 콜롬비아 보고타를 시작으로 페루, 칠레, 아르헨티나, 브라질을 잇는 남미 투어에 돌입한다.

<뉴시스>

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