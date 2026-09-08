이동국, 아들 시안 파울 후 '인성' 논란…“아버지가 누구냐” 꼬리표까지

전 축구선수 이동국이 축구선수의 길을 걷고 있는 아들 시안 군이 ‘이동국의 아들’이라는 이유로 겪는 고충을 털어놨다.

지난 7일 방송된 tvN STORY 예능프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에는 이동국과 전 야구선수 이종범이 출연해 운동선수 자녀를 키우는 부모로서의 고민을 나눴다.

이날 이종범은 이동국에게 “아들이 아버지랑 같은 종목을 하지 않나. 주변 사람들의 다른 눈빛을 못 느끼냐”며 “이동국 아들이라고 시기 질투하는 걸 느낄 수 있을 것 같다”고 물었다.

이동국은 “아무래도 그런 건 항상 있다”고 답했다. 이어 “다른 선수 부모님을 만나면 저도 학부모의 입장으로 가는 건데 자꾸 지도자 입장으로 다가온다”며 유명 선수의 자녀를 둔 부모로서 느끼는 부담을 설명했다.

무엇보다 아들 시안 군이 자신의 이름 때문에 실력에 대한 평가를 넘어선 이야기를 듣는 것이 걱정이었다. 이동국은 “본인 노력으로 일정 수준으로 올라가도 항상 ‘DNA가 어쩌네’, ‘아버지가 누구네’ 하면서 구설수가 따른다”고 말했다.

실제로 시안 군이 경기에서 승부차기를 실축한 뒤 상처를 받은 일도 있었다. 이동국은 당시 상황에 대해 “시안이가 승부차기를 못 넣었는데 관계자분이 ‘이동국 아들이 저걸 못 넣냐’고 하더라”며 “그 얘기를 시안이가 듣고 울었다”고 밝혔다.

아들의 경기 중 몸싸움 역시 아버지의 이름과 연결돼 평가받는다고 했다.

이동국은 “축구하다 보면 몸싸움을 하게 된다. 아들이 몸싸움 중 파울을 범하면 ‘이동국 아들인데 인성이 왜 저러냐’라고 한다”며 “‘이동국 아들인데 인성 봐라’ 이런 말을 한다”고 털어놨다.

자연스러운 경기의 일부인 몸싸움과 태클까지 인성 문제로 확대되는 현실에 대한 답답함을 드러낸 것이다. 이동국은 이 같은 이유로 처음에는 시안 군이 축구선수가 되는 것을 반대했다고 밝혔다.

그는 “본인의 노력으로 일정 수준에 올라가도 ‘DNA가 어쩌네’, ‘아버지가 누구네’라는 말이 따라붙는다”며 아들이 자신의 이름으로 인해 평가받는 상황을 걱정했다고 설명했다.

이종범 역시 아들 이정후가 비슷한 경험을 했다고 털어놨다. 이정후 역시 아버지의 뒤를 이어 야구선수로 성장해 현재 메이저리그에서 활약하고 있다.

이종범은 “‘너네 아빠가 이종범이니까 넌 좀 못해도 시합 뛸 수 있잖아’, ‘네 실력이 좋아서 뛰는 거냐’ 같은 말을 들었다”며 “저희가 듣지 못한 얘기들을 너무 많이 들어서 스트레스를 받을 수도 있다”고 말했다.

이종범은 아들의 경기장을 찾는 것조차 조심스러웠던 과거도 공개했다. 그는 이정후가 초등학교 6학년일 당시 다른 학부모들의 시선을 의식해 경기에 자주 가지 않았다고 설명했다.

이어 이동국에게 “시안이도 중학교와 고등학교에 진학하면 ‘네가 이동국 아들이야? 얼마나 하는지 보자’는 이야기를 더 많이 들을 것”이라며 “정후도 그랬다”고 조언했다.

그러면서 운동선수로 성장하는 과정에서 무엇보다 멘털 관리가 중요하다고 강조했다.

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