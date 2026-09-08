정선희, 사별 후 유언비어·악플에 고통…“사람들이 내가 죽기를 바라나?”

유튜브 채널 ‘이성미의 못간다’ 화면 캡처

코미디언 정선희가 남편인 고(故) 안재환과 사별한 뒤 겪었던 힘겨운 시간을 떠올렸다.

지난 7일 유튜브 채널 ‘이성미의 못간다’에는 정선희가 게스트로 출연해 자신의 인생 이야기를 전했다.

이날 정선희는 인생의 위기를 마주할 때마다 종교에 의지하며 힘든 시간을 버텨왔다고 밝혔다. 특히 남편이 세상을 떠난 뒤 대중의 관심과 각종 추측에 시달렸던 당시를 떠올렸다.

정선희는 “남편이 그렇게 떠나고 사람들이 ‘어떻게 살았냐’고 하는 그 순간에 그 공식이 날 키웠다”고 회상했다.

사별 직후에는 집 앞까지 취재진이 몰려들었다고 했다. 정선희는 “기자들이 집 앞에서 30~40명이 두 달 동안 안 떠났다. 나의 일거수일투족을 찍었다”며 “그런데 몇몇은 제대로 전달도 안 했다”고 말했다.

확인되지 않은 유언비어가 퍼지면서 심적인 고통에 정선희는 “내가 집 앞에 교회를 다니고 있었는데 ‘정선희 실종’, ‘정선희 투신’ 이런 게 떴다”며 “이런 유언비어가 뜨기 시작하면 ‘사람들이 내가 죽기를 바라나?’ 이런 생각이 든다”고 털어놨다.

온라인상에 쏟아진 악성 댓글 역시 오랜 시간 지워지지 않는 상처로 남았다. 그는 “이 고통을 주고 나서 내가 어떻게 사람들한테 웃음을 주냐. ‘나는 대한민국에서 끝났다’고 생각했다”며 “사람들이 ‘잡아먹었다’는 표현을 너무 많이 했다. 이게 너무 큰 상처”라고 토로했다.

이어 “내 가족에게도 상처고 평생 날 따라다니는 주홍 글씨고 멍에 아니냐”며 “이런 결과였다면 날 코미디언을 왜 시킨 거냐고 하기도 했다”고 당시의 절망적인 심경을 전했다.

힘든 시간을 버틸 수 있었던 데에는 주변 사람들의 도움도 컸다고 밝혔다. 이성미는 정선희에게 “긴 시간을 잘 통과했다”며 “그 시간을 통과하는 데 네 옆에 사랑하는 언니들, 동생들, 동료들이 있지 않았냐”고 말했다.

이어 “나는 ‘힘을 모읍시다’라고 그럴 때 ‘정선희 옆에 사람들이 있어서 정말 다행이다’라고 생각했다”며 “그게 없었으면 넌 쓰러졌을 것 같다”고 정선희를 위로했다.

정선희 역시 이성미의 말에 “100%”라고 공감하며 자신을 지켜준 사람들에게 고마운 마음을 전했다. 그는 “얼굴 한 번 본 적이 없는 사람들이 내가 뭐라고 연합해서 나를 위해서 기도했다”며 “수많은 뜨거운 언니, 오빠들 연합들이 데리고 다니면서 정신없이 휘저어 놨다. 죽을 생각을 못 한다”고 말했다.

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