이창동·전도연·설경구 만난 李대통령…“영화산업, 든든한 생태계 있어야”

이재명 대통령은 7일(현지시간) “독립 예술 분야나 순수 문화 분야에 대해 소재를 발굴하고, 작가를 키우고, 제작·유통을 지원하고, 국제 경쟁이 가능하도록 펀드도 만들어서 함께 투자하고 투자를 유치하는 일들을 정부 단위에서 본격적으로 해야 한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 프랑스 생폴드방스에서 열린 국제 영화·영상 정상회의 ‘뤼미에르 서밋’에 초청된 한국 창작자들과의 간담회에서 이같이 말했다. 이날 간담회에는 이창동 감독, 정주리 감독과 영화배우 설경구, 전도연, 김도연이 참석했다. 넷플릭스 아시아 태평양 지역(인도 제외) 콘텐츠를 총괄하는 김민영 부사장도 함께했다.

프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 7일(현지시간) 생폴드방스 매그 재단에서 열린 '뤼미에르 서밋' 영화인과의 대화에서 배우 전도연의 발언을 듣고 있다. 왼쪽부터 이창동 감독, 이재명 대통령, 배우 전도연, 설경구. 뉴스1

이 대통령은 독립예술 영화에 대한 자신의 생각을 말하던 중 “저는 사실 대한민국 영화산업에 대해 약간의 걱정이 있다. (한국 영화산업의) 과실은 아주 크게 열린 것 같다. 그런데 문제는 밑에 풀들, 작은 나무는 다 죽고 큰 고목만 몇 개 남았는데, 이 고목들이 과연 언제까지 버틸 수 있을까라는 걱정”이라며 “잔디밭 또는 풀밭처럼 아주 많은 풀들이 자라고, 작은 나무들도 자라고 끊임없이 재생하는 데는 든든한 생태계가 있어야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 “영화산업은 일종의 종합 예술이고, 이것이 전 세계적으로 진출하면서 대한민국 자체를 알리고 대한민국 상품들의 국제 경쟁력을 높이고 대한민국 국민들의 자긍심을 올리는 매우 큰 공익적 역할을 하기 때문에 투자 대비 효율이 매우 큰 영역”이라고 짚었다. 그러면서 “독립 영화나 순수 문화 예술 분야는 사실 많이 소외되고 있고, 거기서 종사하는 수많은 사람들이 생계에 어려움을 겪거나 고통을 겪는 상황들이 있다”고 진단했다.

이 대통령은 독립 영화 등에 대한 지원을 약속했다. 이 대통령은 “지금부터는 문화예술 현장에서 일하시는 많은 분들이 상상했던 것 이상의 체감되는 정책들을 시행하게 될 것”이라며 “저는 앞으로 봤을 때 대한민국의 미래에는 첨단 산업이라고 하는 것도 있고, 이 이면에 있는 사람들의 정서와 공감대를 일으키는 문화, 또는 문화산업이 아주 핵심 산업이 될 것이라고 본다”고 했다.

이번 간담회는 국제무대에서 활약하며 한국 영화의 위상을 높이고 있는 창작자들을 격려하고, 영화·영상 산업 현장의 목소리를 듣기 위해 마련됐다.

이 대통령은 간담회 후 뤼미에르 서밋 공식 오찬에 참석했다고 강유정 청와대 수석대변인이 브리핑을 통해 전했다. 오찬에는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 부부와 뤼미에르 서밋에 참석한 각국 문화 장관 및 국제기구 인사, 영화·영상 기업 및 단체 대표, 감독·배우 등 창작자 200여명이 참석했다. 이 대통령은 오찬에서 영화와 영상 산업의 발전을 위해 활동하는 모든 참석자에게 경의를 표하고, 다양한 문화적 배경을 지닌 참석자들이 협력해 다양성의 가치를 꽃피움으로써 영상 산업의 미래를 밝히자는 메시지를 전했다고 강 수석대변인은 밝혔다.

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