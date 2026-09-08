윤종훈, 10살 연하 한은서와 11월1일 결혼…"평생 함께 걸을 것"

배우 윤종훈(42)와 한은서(32)가 오는 11월 결혼한다.

윤종훈 소속사 YK미디어플러스는 7일 뉴시스에 "윤종훈과 한은서가 오는 11월1일 결혼한다"고 밝혔다.

배우 윤종훈, 한은서. 사진=KBS, FNC엔터테인먼트 제공

두 사람은 2018년 SBS 드라마 '리턴'에 함께 출연하며 인연을 맺었고, 오랜 교제 끝에 결혼을 약속한 것으로 알려졌다.

윤종훈은 이날 팬카페에 자필 편지를 공개하며 결혼 소식을 전했다.

그는 "귀중한 인연이 생겼고, 이제 그 사람과 평생을 함께 걸어가려 한다"며 "서로를 아끼고 이해하며 노력해 온 끝에, 결혼이라는 새로운 시작을 하려 한다"고 밝혔다.

그러면서 "앞으로 한 사람의 남편으로서, 그리고 배우 윤종훈으로서 책임감 있게 살아가려 한다"고 덧붙였다.

윤종훈은 2013년 tvN 드라마 '몬스타'로 데뷔해 '응답하라 1994', '리턴'. '내사랑 치유기', '펜트하우스' 시즌1~3 등에 출연했다.

한은서는 2008년 KBS 2TV '대왕 세종'으로 데뷔해 '크리스마스에 눈이 올까요?', '하이킥! 짧은 다리의 역습', '유령', '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들' 등에서 활약했다.

<뉴시스>

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