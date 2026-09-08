韓·佛, 영화산업 1.6조원 투자… K콘텐츠 활로 확대

이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 7일(현지시간) 향후 5년간 총 10억유로(약 1조6000억원)를 영화·영상산업에 투자하는 협력 구상을 내놨다. 인공지능(AI)과 온라인동영상서비스(OTT) 확산 등으로 영화산업의 제작·유통·소비 방식이 급변하는 상황에서 양국이 공동 대응에 나서면서 K콘텐츠의 유럽·글로벌 시장 진출 기반도 넓힌다는 구상이다.

이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 7일(현지시간) 프랑스 남부 생폴드방스 매그재단에서 열리는 첫 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋'에 공동의장 자격으로 참석하기 전 기념촬영을 하고 있다. 니스=청와대사진기자단

이 대통령은 이날 프랑스 남부 생폴드방스에서 열린 국제 영화·영상 정상회의 ‘뤼미에르 서밋’에 마크롱 대통령과 공동의장으로 참석했다. 이 대통령은 개막 연설에서 한국과 프랑스가 글로벌 영화·영상산업 투자협력 이니셔티브인 ‘뤼미에르 파트너십’을 출범시키기로 했다고 밝혔다. 한국은 향후 5년간 8000억원, 프랑스는 5억유로(약 8000억원)를 각각 영화·영상산업에 투자한다. 이 대통령은 “이 파트너십이 양자 관계를 넘어 전 세계 영화·영상산업의 새로운 미래를 비추는 빛이 되길 소망한다”고 말했다.



영화산업을 둘러싼 환경에 대해서는 “지금은 극장의 위기”라며 팬데믹(감염병 세계적 대유행) 이후 극장 관람 감소와 OTT 확산, 글로벌 플랫폼의 영향력 확대 등을 짚었다. 생성형 AI 역시 제작 혁신의 기회인 동시에 일자리 감소와 저작권 문제라는 과제를 던지고 있다고 진단했다. 이어 “이 변화를 위기가 아닌 기회로 만들기 위해 지혜를 함께 모아야 할 때”라며 “대한민국은 글로벌 AI 공급망의 핵심국가로서 인간과 AI가 조화롭게 공존할 수 있도록 책임을 다할 것”이라고 밝혔다.

마크롱 대통령도 “영상 콘텐츠가 창작·소비되는 방식은 전례 없는 규모와 속도로 변화하고 있다”며 “이러한 변화를 두려워해서도 안 되지만 그에 휘둘려서도 안 된다”고 말했다. 알고리즘과 생성형 AI에 따른 저작권·이미지 신뢰성 문제를 거론하며 “어떤 나라도 이 미래를 혼자 개척할 수는 없다”고 강조했다. 국가와 창작자, 제작자, 플랫폼, 기술기업 등이 참여하는 ‘행동의 다자주의’도 제안했다.

이재명 대통령이 7일(현지시간) 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 참석한 가운데 프랑스 남부 생폴드방스 매그 재단에서 열린 국제 영화·영상 정상회의 ''뤼미에르 서밋''에서 개막연설을 하고 있다. 청와대사진기자단

‘뤼미에르 서밋’ 공동의장으로 참석한 李·마크롱 이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령(왼쪽 네 번째)이 7일(현지시간) 프랑스 생폴드방스에서 공동의장으로 참석한 ‘뤼미에르 서밋’을 마친 뒤 참석자들과 박수를 치며 기념촬영을 하고 있다. 이 대통령은 개막 연설에서 “대한민국과 프랑스는 향후 5년간 영화·영상산업 분야에 각각 8000억원과 5억유로를 투자할 것”이라며 “이 파트너십이 전 세계 영화·영상산업의 새로운 미래를 비추는 빛이 되길 소망한다”고 밝혔다. 생폴드방스=이제원 선임기자

이 대통령은 올해가 나운규의 영화 ‘아리랑’ 개봉 100주년이라는 점을 언급하며 ‘기생충’, ‘버닝’, ‘킹덤’, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등을 한국 콘텐츠의 세계적 확산 사례로 들었다. 서밋에 참석한 한국 감독·배우들과 간담회를 갖고 제작 현장의 의견도 들었다. 이 대통령은 “프랑스도 한국도 문화가 가지는 힘을 잘 인식하고 있고 실제로 문화로 인해 많은 도움을 받고 있기도 하기 때문에 한국과 프랑스가 공동으로 영상·영화 분야에서 계속 협업해나갈 생각”이라며 뤼미에르 파트너십이 좋은 계기가 될 것이라는 기대감을 드러냈다.



전날 공개된 프랑스 일간 르몽드와의 서면 인터뷰에서는 양국 문화협력을 첨단기술과 결합한 새로운 협력 분야로 확대하겠다는 구상을 밝혔다. 마크롱 대통령이 지난 4월 제안한 미국과 중국 등 강대국에 거리를 두는 ‘독립국 연대’와 관련해서는 민주주의·인권·법치 등 공통 가치를 공유하는 국가 간 협력을 강조했다.

김정관 산업통상부 장관이 7일(현지시간) 프랑스 파리 경제·재정·산업·에너지·디지털 주권부 회의실에서 롤랑 레스퀴르 프랑스 경제·재정·산업·에너지·디지털 주권부 장관과 회담에 앞서 악수하고 있다. 산업통상부 제공

경제·산업 분야에서도 협력 채널을 넓히기로 했다. 산업통상부에 따르면 이 대통령의 순방에 동행한 김정관 산업부 장관은 이날 파리에서 롤랑 레스퀴르 프랑스 경제·재정·산업·에너지·디지털주권부 장관과 회담하고 장관급 협의 채널인 ‘한·프 전략산업대화’를 신설하기로 했다. 김 장관은 프랑스 전기차 보조금 제도와 관련해 한국산 전기차가 불리한 대우를 받지 않도록 제도를 개선해 달라고 요청했다.



이 대통령은 8일 파리로 이동해 국빈 방문 일정을 이어간다. 마크롱 대통령과 단독 오찬을 한 뒤 양국 대표단이 참석하는 확대 정상회담에서 한·프 관계 발전과 경제·산업 협력, 글로벌 현안과 지정학적 문제 등을 논의한다.

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