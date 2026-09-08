서울 주택공급 속도… 인허가·착공 증가세

서울의 올해 1~7월 주택 인허가와 착공이 전년 동기와 최근 3년 평균을 모두 웃돌며 서울시가 추진한 공급 확대 정책이 실제 사업 단계로 이어지고 있는 것으로 나타났다. 주택이 실제로 지어지기 시작하는 착공은 지난해보다 44.4% 증가했다.



7일 시에 따르면 서울의 1~7월 인허가는 2만8634호, 착공은 1만9507호를 기록했다. 최근 3년 같은 기간 평균과 비교하면 인허가는 36.7%, 착공은 34.6% 많다. 시 관계자는 “인허가와 착공은 향후 실제 주택공급 규모와 속도를 가늠할 수 있는 대표적인 지표”라며 “정비사업 활성화와 사업기간 단축 등 그동안 추진해 온 공급 확대 정책이 실제 인허가와 착공 등 사업 단계로 이어지고 있다는 점에서 의미가 있다”고 설명했다.



특히 오세훈 서울시장이 공급 확대의 핵심축으로 속도를 높여 온 정비사업이 본격적인 착공 성과로 이어지고 있는 모습이다. 서울의 1∼7월 주택 착공은 1만9507호로 지난해 같은 기간 1만3508호보다 44.4% 증가했다. 아파트 착공은 1만4995호로 전년 동기 1만1014호보다 36.1% 늘었으며 이 가운데 정비사업 착공은 1만2211호로 전체 아파트 착공의 81.4%를 차지했다. 올해 착공한 1000세대 이상 주요 단지는 흑석11구역(1515호), 신림2구역(1430호), 중계본동(3178호) 등이다. 비아파트 착공은 4512호로 지난해 같은 기간 2494호보다 80.9% 증가했다.



서울의 주택 인허가는 2만8634호로 지난해 같은 기간 2만6987호보다 6.1% 늘었다. 아파트 인허가는 2만3480호로 지난해 같은 기간 2만3852호보다 1.6% 감소했다. 재개발·재건축 등 정비사업 인허가는 1만9447호로 전체 아파트 인허가의 82.8%를 차지했다. 올해 인허가된 1000세대 이상 주요 단지는 거여 새마을(1678호), 독바위 역세권(1481호), 한남 5구역(2592호), 가재울7구역(1426호), 잠실주공5단지(6411호) 등이다.



인허가와 착공 증가 흐름이 실제 입주로 이어지면서 주택공급도 지속될 전망이다. 서울의 신축 아파트 입주 및 입주예정 물량은 2026년 2만6000호, 2027년 2만2000호 등 내년까지 4만8000호다. 시는 올해 나타난 인허가와 착공의 동반 증가 흐름을 일시적인 실적 개선에 그치지 않고 지속적인 주택공급 확대로 이어간다는 계획이다. 이를 위해 정비사업 등 주요 공급사업을 단계별로 집중 관리하고 사업 속도를 더욱 높인다.

시는 2031년까지 31만호 착공 목표 달성을 위해 정비사업 공정관리 체계를 부시장급으로 격상하고 25개 자치구와 함께 지연 사업장을 집중 점검하는 ‘특별 공정촉진회의’를 운영하고 있다. 아울러 3년 내 착공 가능한 핵심공급 전략사업을 밀착 관리하는 등 인허가부터 착공·준공까지 공급 전 과정을 촘촘하게 관리해 현재의 공급 증가세를 실제 입주까지 이어갈 계획이다.



명노준 시 주택실장은 “올해 서울의 인허가와 착공이 함께 증가하고 비아파트 공급도 회복세를 보이는 것은 서울의 주택공급 기반이 탄탄해지고 있다는 긍정적인 신호”라며 “공급 확대 흐름이 실제 입주로 이어질 수 있도록 정비사업을 비롯한 주요 사업을 밀착 관리해 주택공급을 차질 없이 이어가겠다”고 말했다.

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