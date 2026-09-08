경주시, 정부에 원전·방폐장 관련 현안사업 5건 지원 건의

경북 경주시가 방폐장 유치지역지원사업을 본격화하고 있다.

경주시는 7일 김석기 국회의원과 함께 김성환 기후에너지환경부 장관을 만나 원자력산업 활성화와 방폐장 유치지역지원사업의 원활한 추진, 안정적인 용수공급을 위한 지역 핵심 현안을 설명하고 정부 차원의 적극적인 지원을 건의했다.

주낙영 경주시장은 7일 김석기 국회의원과 함께 김성환 기후에너지환경부 장관을 만나 원자력산업 활성화와 방폐장 유치지역지원사업의 원활한 추진, 안정적인 용수공급을 위한 지역 핵심 현안을 설명하고 정부 차원의 적극적인 지원을 건의하고 있다. 경주시 제공

경주시가 건의한 사업은 △방폐장 유치지역지원사업 장기검토사업 전환 추진 △방폐장 유치지역 지원금 변경 승인을 위한 실무위원회 조속 개최 △월성 2·3·4호기 계속운전 신속 추진 △경북 경주 SMR 상용호기 건설 △광역 학야정수장 증설 및 형산강 보조취수시설 개량·확장 등 이다.

방폐장 유치지역지원사업과 관련해서는 장기검토사업을 ‘경주 테크노폴리스 조성사업’으로 통합·전환해 사업의 실효성과 추진력을 높일 수 있도록 정부의 협조를 요청했다.

또 노후화된 기존 시민운동장을 대체할 경주종합운동장 건립을 위해 방폐장 유치지역 지원금 500억 원의 사업계획 변경 승인이 조속히 이뤄질 수 있도록 실무위원회의 신속한 개최를 건의했다.

변경 승인 이후에는 해당 지원금을 토지매입비로 우선 활용해 사업 추진에 속도를 낼 계획이다.

원자력 분야에서는 월성 2·3·4호기 계속운전과 관련한 인허가 절차가 신속히 진행될 수 있도록 정부의 적극적인 관심과 협조를 요청했다.

이와 함께 경주가 보유한 원전과 연구 인프라를 연계한 경북 경주 SMR 상용호기 건설 필요성도 강조했다.

안정적인 용수공급을 위한 현안도 건의했다.

경주는 형산강 최상류에 위치해 대체 수원이 부족하고 광역 학야정수장 가동률도 높은 만큼, 장래 물 부족에 대비한 용수공급 기반 확충이 필요하다고 설명했다.

이에 광역 학야정수장 증설사업의 국가수도기본계획 반영과 형산강 보조취수시설 개량·확장사업에 대한 국비 지원을 요청했다.

김석기 국회의원도 경주시가 건의한 원자력산업과 방폐장 유치지역지원사업 등 주요 현안의 필요성을 함께 설명하며 정부의 적극적인 검토와 협조를 당부했다.

주낙영 경주시장은 “시민 생활과 지역의 미래를 위한 핵심 현안들이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 정부와 긴밀히 협력해 나가겠다”며 “국회와도 지속적으로 힘을 모아 경주의 새로운 성장 기반을 확충하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지