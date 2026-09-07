포항 수출딸기 단지, 농산물전문생산단지 공모 최종 선정

경북 포항시는 지난달 27일 농림축산식품부가 주관한 2026년 ‘정부지정 농산물전문생산단지’ 공모에서 포항 수출딸기 단지가 최종 선정됐다고 7일 밝혔다.

이번 선정은 2024년 경북도 수출전문시범단지 지정에 이어 포항 딸기의 품질 경쟁력을 높이고 수출 기반을 지속적으로 확충해 온 성과로 평가된다.

포항 수출딸기 단지가 지난달 27일 농림축산식품부가 주관한 2026년 ‘정부지정 농산물전문생산단지’ 공모에서 최종 선정돼 관련부서와 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

농산물전문생산단지는 정부가 농산물 수출 활성화와 안정적인 수출 기반 구축을 위해 일정한 요건과 기준에 따라 지정하는 전문 생산단지다.

이번 선정으로 포항시는 향후 해외시장 개척, 시설 현대화, 생산 인프라 확충 등 다양한 정부 지원을 우선적으로 받게 돼 대외 경쟁력을 한층 더 높일 수 있게 됐다.

시는 그동안 딸기를 전략적인 신선농산물 수출 품목으로 정하고 수출 경쟁력 강화에 집중해 왔다.

특히 수출 과정에서 품질 유지가 중요한 딸기의 특성을 고려해 경도가 상대적으로 약해 수출에 어려움이 있었던 내수용 ‘설향’ 중심의 재배에서 수출에 적합한 ‘알타킹’, ‘금실’ 등으로 품종 전환을 과감히 추진했다.

또한 흥해농협(조합장 백강석)과 포항시 딸기수출연합회(회장 김상철)를 중심으로 최신식 딸기 공동선과장(선별·포장·저온저장 시설)을 구축하고, 프리미엄 딸기 수출 전문 조직인 ‘케이베리(K-Berry)’에 가입하는 등 품질 관리와 유통 경쟁력 강화에도 힘써왔다.

이러한 노력에 힘입어 포항산 명품 딸기는 괌·사이판을 비롯해 두바이, 홍콩, 싱가포르, 태국, 대만, 러시아 등으로 수출시장을 확대하며 현지 소비자의 입맛을 사로잡고 있다.

현재 포항에서는 55농가가 20.6ha 규모에서 연간 1082t의 딸기를 생산해 약 100억원의 소득을 올리고 있다. 이 가운데 15농가가 7ha 규모로 수출에 동참하며 수출 규모 확대에 속도를 내고 있다.

박용선 시장은 “이번 정부지정 농산물전문생산단지 선정은 포항 딸기의 우수한 품질과 수출 경쟁력을 국가적으로 인정받은 성과”라며 “기후변화에 대응한 신품종 재배기술 교육을 강화하고 안정적인 생산 기반을 구축해 포항 농산물의 수출 경쟁력을 지속적으로 높여 2035년 농특산물 수출 500억원 달성이라는 목표를 반드시 실현하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지