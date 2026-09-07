아침 최저 12도 뚝…백로 앞두고 완연한 가을, 강원·경북 동해안 ‘비 소식’ [내일날씨]

절기상 백로(白露)를 하루 앞둔 화요일인 8일은 아침 기온이 최저 12도까지 떨어지는 등 완연한 가을 날씨를 보이겠다. 전국이 대체로 맑은 가운데 강원 동해안과 경북권에는 비가 내리는 곳이 있겠다.

절기상 백로를 앞두고 경북 경주시 분황사 인근에 활짝 핀 황화 코스모스 속에서 가을 정취를 즐기는 시민들. 연합뉴스

이날 오후 강원 북부 동해안 및 산지에서 시작된 비는 밤부터 그 밖의 강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안·북동 산지로 확대되어 다음 날까지 이어지겠다. 8일부터 9일까지 이틀간 예상 강수량은 강원 동해안·산지 5~40㎜, 경북 북부 동해안·북동 산지 5~10㎜다.

비소식과 함께 해상과 해안가 안전사고에도 주의가 필요하다. 강풍특보가 발효된 제주도 동부는 새벽까지 순간풍속 시속 70㎞ 이상의 매우 강한 바람이 불 수 있다. 아울러 경북 북부 앞바다를 제외한 동해남부 해상, 남해동부 해상, 남해서부 동쪽 먼바다, 제주도 해상(북부·서부 앞바다 제외)은 물결이 2.0∼4.0m로 매우 높게 일어 항해나 조업하는 선박의 각별한 주의가 요구된다.

당분간 기온은 평년과 비슷하겠으나 아침 최저기온은 평년보다 조금 낮아 쌀쌀하겠다. 다만 전남권은 최고 체감온도가 31도 안팎까지 올라 더위가 이어지는 곳이 있겠다. 이 날 아침 최저기온은 12∼21도, 낮 최고기온은 25∼31도로 예보됐다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.5m로 일겠으며 안쪽 먼바다의 파고는 동해·남해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼2.0m로 예상된다.

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